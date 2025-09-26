　
民生消費

【廣編】OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

▲▼OSIM,按摩椅,V手天王,週年慶,天王工學椅,暖足樂Sync。（圖／業者提供）

▲OSIM天王工學椅是一台可以按摩的人體工學椅，擁有OSIM最引以為 傲的獨家「V手按摩」。

圖、文／OSIM提供

一年一度百貨週年慶重磅登場，OSIM以「高規格×輕預算」推出多款明星商品限時優惠，讓忙碌生活也能輕鬆釋放疲憊、找回快樂能量。今年最矚目的亮點，是全新上市的「V手天王3」按摩椅，匯集多項專利科技與旗艦功能，以專利V手按摩模擬專業師傅抓捏與揉捏，搭配4手同步按摩，頸肩到腳底一次舒緩，更能釋放快樂因子，週慶特惠價99,999元（原價168,000元），24期0利率，堪稱10萬內最強按摩椅。

另一人氣商品「天王工學椅」，結合S型支撐與無線按摩設計，USB-C充電隨處可用，波浪踩背技術與腳托完整釋壓，首批上市即熱銷完售，是久坐族必收單品，週慶月付僅1,900元起，再送腳托（價值2,680元）。腿部按摩器「暖足樂Sync」換上質感新色「微光紫」，以滑推科技從小腿推揉至足底，疏通氣血、緩解酸脹感，月付1,500元起即可入手。全新升級「護眼樂Air 2」整合氣壓×溫熱×音樂3效合一，舒緩眼壓與頭痛，特價4,280元，輕巧折疊方便攜帶，送禮自用都合適。

今年週年慶再加碼「滿萬送千」活動，全系列人氣熱銷商品限時特惠，錯過就得再等365天，把握年度最划算必Buy檔期，為自己與家人添一份專屬放鬆！

09/25 全台詐欺最新數據

OSIM按摩椅V手天王週年慶天王工學椅暖足樂Sync

