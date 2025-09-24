　
民生消費

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場　首五日超殺優惠快搶

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場 首五日超殺優惠快搶（圖／夢時代提供）

▲夢時代「超強週年慶」將於9/25開跑，全館滿3000送400、最高回饋25% 滿額再抽日本九州雙人遊。（圖／夢時代提供，以下同）

消費中心／綜合報導

2025年夢時代購物中心「超強週年慶」將於9/25正式開跑！全館指定店櫃滿3,000送400，搭配各式活動及支付優惠，最高可享25%超值回饋；首五日加碼祭出限量限搶商品折扣，絕對是清空購物清單的絕佳時機。為感謝消費者支持，夢時代也推出會員限定「夢想之旅出發！」滿額抽獎活動，有機會抱走日本九州5日雙人遊、豪華郵輪之旅等大獎。此次更攜手來自荷蘭的超萌角色「Miffy米飛」推出7款可愛實用的來店禮及加價購好物，要擄獲消費者的心。

夢時代首波週年慶(9/25~10/9)推出全館指定店櫃消費滿3,000元送400元電子特別券(可累贈)，化妝品/香氛指定店櫃滿2,000送300元電子特別券(可累贈)。9/25至10/9，夢時代會員持icash Pay或icash2.0於指定店櫃消費滿6,000元贈400元電子抵用券(限量)，9/25至9/29滿3萬元再加贈700元優惠券及品牌抵用券(限量)。10/9前持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡或中國信託uniopen聯名卡，於指定店櫃以單一銀行信用卡消費累計滿3萬元，額外再贈300點OPENPOINT，累計滿5萬元贈500點OPENPOINT，合併各項優惠整體回饋最高達25%，超值划算。

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場 首五日超殺優惠快搶（圖／夢時代提供）

▲Miffy米飛助陣超Q來店禮必收藏。

備受矚目的來店禮部分，夢時代與今年正式迎來70週年的Miffy米飛合作，依序推出1.2L大容量把手保溫杯(9/25~9/28)、連帽斗篷浴衫(10/2~10/5)、旅行收納雙包組(10/9~10/12)、杜邦紙收納四件組(10/16~10/19)。活動期間憑本人夢時代會員條碼/卡加上指定店櫃當日消費滿600元以上同卡號發票，再扣夢時代會員OPENPOINT點數6點即可兌換，每會員限兌換一份。另有「20吋上掀式擴充行李箱」、「桌板購物推車」、「石墨烯雙人寢具四件組」會員限定滿額加價購商品，Miffy療癒可愛的模樣，讓人忍不住想收藏！

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場 首五日超殺優惠快搶（圖／夢時代提供）

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場 首五日超殺優惠快搶（圖／夢時代提供）

▲把握週年慶活動期間，把可愛的Miffy米飛帶回家。

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場 首五日超殺優惠快搶（圖／夢時代提供）

夢時代此次特別加碼規劃APP會員限定「夢想之旅出發！」抽獎活動，預計送出總價值超過45萬的好禮，消費滿額就有機會抽中《日本九州5日雙人遊》、《麗星郵輪豪華遊輪之旅》、《台北時代寓所精選客房住宿券》等超優獎項。活動期間(9/25~10/19)憑同一夢時代APP會員卡號當日於全館指定店櫃消費滿3,000元即可兌換電子抽獎券乙張，滿6,000元兌換2張，以此類推，把握週年慶檔期聰明消費，還有機會將大獎抱回家。

相關新聞

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代、義享領跑

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代、義享領跑

周年慶檔期即將到來，今年高雄百貨由夢時代、義享時尚廣場鳴槍領跑，夢時代祭出超殺25％高額回饋，並推出「Miffy」超卡哇伊來店禮，要擄獲大人小孩的心；義享時尚廣場則鎖定高端客群，推出精品滿萬送千，首五日全館滿萬再加贈500元抵用金，消費滿2000元就抽聯合航空高雄到美國不限航點雙人來回機票。

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

韓國現代百貨10月首登台進駐A11

韓國現代百貨10月首登台進駐A11

「高雄最強百貨商圈」自住撐盤　屋主讓利1成就秒殺

「高雄最強百貨商圈」自住撐盤　屋主讓利1成就秒殺

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

關鍵字：

夢時代週年慶百貨Miffy米飛

