狂暴松鼠闖社區「飛撲臉上啃咬」5受傷　女爆血送醫：差點被殺死

▲加州社區傳出狂暴松鼠攻擊。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州近來出現一隻狂暴松鼠，在社區中直接撲向民眾臉上狠咬，至少5人遭到攻擊，其中2人因為傷勢太嚴重被急診送醫，整個社區現在處於高度警戒狀態，路上還有傳單提醒民眾要注意這隻狂暴松鼠。

事件發生在舊金山市附近聖拉斐爾(San Rafael)盧卡斯谷區(Lucas Valley)，當地民眾坎波伊(Isabel Campoy)上周與姪女在家附近散步時，2人都遭到松鼠攻擊，她驚嚇表示，松鼠突然飛撲到她的臉上攻擊，「牠差點殺了我，我試圖保護自己的臉，最後被咬得滿手是血」，後來緊急送醫。

A squirrel with a goldfish-colored coat sent two San Rafael, California neighbors to the ER after unprovoked attacks in Lucas Valley and Mount Lassen Drive. At least five people may have been bitten. Wildlife experts say the animal was likely fed and raised by humans. (ABC7) pic.twitter.com/IK6TeMfagI — NTC Feed (@NTC_Feed) September 22, 2025

當地另一名女居民赫布萊克(Joan Heblack)表示，她早晨在社區散步時，一隻松鼠突然衝出來咬住她的腿，「我看到牠的尾巴飛在空中，心裡想著，趕快把牠從我身上弄下來，我不想碰牠」。

有民眾在當地製作傳單，上面提醒社區居民「小心這隻狂暴松鼠，沒在開玩笑」。雖然許多人擔心松鼠可能染狂犬病，不過專家指出，松鼠這種動物其實不會染狂犬病，認為松鼠有可能是為了尋找食物，或以前曾被飼養過所以才不怕人，警告民眾千萬不要隨便亂餵食野生動物。