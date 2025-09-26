堰塞湖溢流釀14死！郭正亮喊「100%中央的鍋」：錯過黃金時間撤離

▲花蓮光復鄉災後居民清理家園。（圖／攝影中心攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重溢流，造成光復鄉嚴重災情，藍綠陣營已公開相互究責，為釐清中央與地方處置過程是否有人為疏失，花蓮地檢署24日已分案，正調取相關資料。前立委郭正亮就直呼「100%是中央的鍋」，堰塞湖的專業地方管不到，而且那裡住的大多是老人，要居民撤離也需要中央的協助。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，堰塞湖位處高山，山林屬中央管轄，地方政府既沒有專業能力，也無權動工，關於撤離的時間，中央可能也估得不對，「判斷這件事是中央才有能力，地方不可能有這種專業」，地方只能等中央的通知，才能開始行動。

直到9月21日中央才通知要強制撤離，9月23日就發生悲劇，花蓮縣府根本來不及全面撤離，郭正亮表示，「1天怎麼可能撤走8千人，而且只有學校跟禮堂，頂多只能容納3千多人。」

郭正亮感嘆，這是一個悲劇，偏鄉留下的都是年紀大的老人，你也不能叫他離開，「他們要去哪裡？挨家挨戶勸長輩撤離，怎麼勸得動？」每次颱風天都在賭，結果這次碰上了，這個問題是地方的責任，但是中央也要出錢協助。

郭正亮指出，中央單位未能準確預測「溢流至潰堤」的時間，也未提出有效降壓措施，僅在最後時刻連續發送細胞簡訊，要求居民垂直避難。他質疑中央缺乏明確的救災SOP，地方政府只能被動等待指令，錯失黃金因應時機，導致悲劇發生。