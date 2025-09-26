1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸：已成反射動作

▲光復市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，一名自稱是縣府第一線人員的網友喊話中央，「我們警消是神仙嗎？1天撤8000人，你有本事你來啊！」對此，粉專「高雄好過日」指出，只要農業部水保署發布土石流或大規模崩塌警戒，高雄市府便會於「黃色警戒」階段就啟動預防性疏散，直言「沒有很困難。」

粉專「高雄好過日」指出，同樣面臨颱風豪雨威脅時，高雄早已建立「反射動作式」的預防性撤離機制。今年夏季高雄市因應各次颱風與西南氣流帶來的致災性雨勢，共執行至少四次大規模預警性撤離，包含7月的颱風丹娜絲、7月下旬的西南氣流豪雨、8月的楊柳颱風及9月的樺加沙颱風。

粉專指出，只要有致災性氣象事件，農業部水保署發布土石流及大規模崩塌警戒時，「黃色警戒」時高雄就會開始預防性疏散撤離，不會到紅色警戒才動作，若是孕婦、慢性病患者等會優先安排疏散，「從發布警戒到撤離，最快1個小時就能完成。」

粉專指出，針對疏散居民、避難所建立、交通引導，都已經很熟練了，「幾乎是一有狀況就可以反射性動作」，今年夏天雨量大，有許多撤離的情況，少數居民難免有反彈，「但經過莫拉克等教訓，市府的防災標準一向是抓比較嚴，因此近年已經極罕見『因為沒有撤離而遇難』的案例，去年幾次破紀錄的強颱也是財損嚴重，但生命損失相對輕微。」

對比這次的花蓮光復鄉災情，粉專表示，9月22日早上7時，林保署已經發布紅色警戒，請花蓮縣府強制撤離居民，但直到發生災難，長達1天半的時間，花蓮縣府都沒有完成動作，「高雄黃色警戒1小時就把人全部都載走了，花蓮紅色警戒30小時卻缺乏危機意識，這就是最明顯的差別！」

．本文經「高雄好過日」授權報導。

