1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸：已成反射動作

▲▼受強颱「樺加沙」外圍環流影響，花蓮連日來累積可觀雨量，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

▲光復市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉市區，一名自稱是縣府第一線人員的網友喊話中央，「我們警消是神仙嗎？1天撤8000人，你有本事你來啊！」對此，粉專「高雄好過日」指出，只要農業部水保署發布土石流或大規模崩塌警戒，高雄市府便會於「黃色警戒」階段就啟動預防性疏散，直言「沒有很困難。」

粉專「高雄好過日」指出，同樣面臨颱風豪雨威脅時，高雄早已建立「反射動作式」的預防性撤離機制。今年夏季高雄市因應各次颱風與西南氣流帶來的致災性雨勢，共執行至少四次大規模預警性撤離，包含7月的颱風丹娜絲、7月下旬的西南氣流豪雨、8月的楊柳颱風及9月的樺加沙颱風。

粉專指出，只要有致災性氣象事件，農業部水保署發布土石流及大規模崩塌警戒時，「黃色警戒」時高雄就會開始預防性疏散撤離，不會到紅色警戒才動作，若是孕婦、慢性病患者等會優先安排疏散，「從發布警戒到撤離，最快1個小時就能完成。」

粉專指出，針對疏散居民、避難所建立、交通引導，都已經很熟練了，「幾乎是一有狀況就可以反射性動作」，今年夏天雨量大，有許多撤離的情況，少數居民難免有反彈，「但經過莫拉克等教訓，市府的防災標準一向是抓比較嚴，因此近年已經極罕見『因為沒有撤離而遇難』的案例，去年幾次破紀錄的強颱也是財損嚴重，但生命損失相對輕微。」

對比這次的花蓮光復鄉災情，粉專表示，9月22日早上7時，林保署已經發布紅色警戒，請花蓮縣府強制撤離居民，但直到發生災難，長達1天半的時間，花蓮縣府都沒有完成動作，「高雄黃色警戒1小時就把人全部都載走了，花蓮紅色警戒30小時卻缺乏危機意識，這就是最明顯的差別！」

．本文經「高雄好過日」授權報導。

花蓮堰塞湖有多大？網挖出示警文：嚇到發寒

花蓮堰塞湖有多大？網挖出示警文：嚇到發寒

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，大量泥水沖入光復鄉。創作者小飛9月2日時曾發文指出，這個堰塞湖可能不到兩個月，就會滿出來，「如果你想知道它究竟能有多大，想想這點：自從湖泊形成以來，已經有一個颱風掃過台灣，但這個湖並沒有被填滿，那場颱風的所有雨量，全都被這個湖攔住了。也就是說，它真的非常大！」

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

高雄5搜救犬立大功「救出4人3狗」　黃捷提醒：「捐罐罐」要合規

無名屍確認76歲鄰長　兒不捨：勘災被沖走

無名屍確認76歲鄰長　兒不捨：勘災被沖走

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

搶救小沂乾姑丈現場曝！　救難隊鏟子、水桶接力挖沙

搶救小沂乾姑丈現場曝！　救難隊鏟子、水桶接力挖沙

關鍵字：

災害高雄花蓮疏散預警

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

