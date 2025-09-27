花蓮6歲女童「困密閉泥流」一天一夜　老鼠相伴奇蹟獲救

記者葉國吏／綜合報導

堰塞湖洪災襲擊花蓮，6歲女童小沂被困鐵皮屋近兩天，屏東縣消防局特搜團隊不畏艱難，憑藉專業與堅持成功救出她。小沂在密閉空間中靠一隻小老鼠陪伴度過漫長時光，而她所處情境及搜救隊的努力令人動容。

▲屏東特搜支援花蓮救災畫面。（圖／屏東縣政府消防局提供，下同）

屏東縣消防局特搜隊24名成員23日傍晚出發，支援花蓮的救災行動。晚間11時抵達後，他們立刻投入搜救工作，歷經三天的挑戰，於26日完成任務並返回基地。期間最令人印象深刻的是救出被困鐵皮屋的小沂。屋頂幾乎被洪水淹沒，搜救隊員冒險穿越湍急泥流，並利用空拍機建模尋找進入方式，最終爬上屋頂展開搜尋。

在救援過程中，隊員聽到屋內傳來微弱的聲音，「我在這裡！」小沂的聲音振奮了大家。當隊員切開鐵皮將她救出時，她說裡面還有「阿公」（乾姑丈）與「阿婆」（乾姑姑）。然而，搜救隊員在小沂下方發現阿婆已罹難，而阿公則因洪流反覆阻擋，至搜救結束仍未能找到。小沂全身泥濘，被救出時平安無恙，她提到自己靠一隻老鼠陪伴度過一天一夜，隊員甚至將這隻小老鼠一併救出。

特搜大隊長陳世鴻表示，這次救援成功的關鍵在於「生命之鏈」的扣合——大人們的守護、孩子的求生意志、家屬的堅持信念以及特搜人員的專業與毅力。雖然未能完全圓滿，但這場救援展現了愛與堅持的力量。屏東特搜隊完成任務後，26日傍晚平安返回基地，這場救援行動也將成為他們難以忘懷的經歷。