生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

黑色土石泥流淹沒民宅，只剩屋頂可見，淤積厚度近3公尺。（翻攝花蓮縣政府臉書）

▲黑色土石泥流淹沒民宅，只剩屋頂可見，淤積厚度近3公尺。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一場未直接侵台的颱風，卻引發台灣土地大悲鳴！號稱今年「風王」的強颱樺加沙，雖然只是從台灣南部海域擦邊掃過，但外圍環流帶來的豪雨，卻讓花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，相當於南化水庫蓄水量的6千萬噸洪水，瞬間傾瀉而下，夾帶泥砂與巨石衝入光復鄉市區，釀成重大死傷慘劇。

釀災的馬太鞍溪堰塞湖，係今年7月薇帕颱風來襲期間，因馬太鞍溪上游支流崩塌阻塞河道所形成，農業部林業保育署花蓮分署7月26日發現後，即成立緊急應變小組，申請空勤總隊派遣直升機進行多次空勘，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂裝設水位計，進行水位追蹤監測。

搜救人員進入民宅搜救，一名受困民眾被找到時滿身泥濘。（中央災害應變中心提供）

▲搜救人員進入民宅搜救，一名受困民眾被找到時滿身泥濘。

9月17日，農業部依報告數據建議花蓮縣府撤離259戶、共697人；2天後，農業部指影響範圍縮小至1百多戶，21日農業部再依數據要求撤離180戶，人數約500人。由於撤離規模一縮再縮，內政部長劉世芳不放心，特地致電前內政部長、防災專家李鴻源請求協助。

6歲女童「小沂」（右）被搜救人員抱出來時，全身都是泥濘，受難遭遇令人心疼。（翻攝畫面）

▲6歲女童「小沂」（右）被搜救人員抱出來時，全身都是泥濘，受難遭遇令人心疼。

李鴻源隨即召集台大土木團隊重新運算，結果顯示「非常嚴重」。當晚，內政部緊急指示花蓮縣政府將撤離範圍擴大到1,800戶、總計8千多人；花蓮縣政府接獲通報後，翌日清晨8時起，陸續透過廣播車、村里長系統要求該區民眾撤離，但因非屬強制撤離行動，約5千名位民眾選擇「垂直避難」，也就是直接待在家中2、3樓。

土石泥流沖入校園，整理相當費時，學生憂心恐無法在連假後正常上課。（花蓮縣社區大學空拍教師簡嘉信提供）

▲土石泥流沖入校園，整理相當費時，學生憂心恐無法在連假後正常上課。

台灣從未進行過垂直避難演練，且垂直避難不是只要上樓就好，還要檢視建物結構，須選有3樓以上高度的RC鋼筋混凝土建物才夠穩固，像光復鄉這樣多以鐵皮、木材、磚塊為建物主材料的狀況，可能因建物強度不足，而有被沖垮的可能。此外，也需事先準備足夠的糧食、飲水、護理包、電池等設備，才能增加存活率等待救援。

受難孩童只能暫時在收容所棲身，等待能夠重返家園的那天。

▲受難孩童只能暫時在收容所棲身，等待能夠重返家園的那天。

農業部林保署組長劉忠憲事後坦言：「這是台灣過去從未遇過的天災，在國際上也很罕見。」不同專業團隊以各自的模型與情境推演，做出的評估範圍卻天差地遠，導致撤離標準爭議不斷。對外界質疑「制度殺人」，他既無奈又自責，但也強調，所有決策都遵循專業意見，沒有人刻意延誤。

由於事後中央與地方對撤離標準的說法不一，引發外界對相關部門專業性的質疑，本刊還原洪災前後的通報紀錄，揭開釀禍的真相。這次也是台灣罕見的堰塞湖溢流大災難，政府從中央到地方應藉此慘痛經驗，避免未來再有相同悲劇發生。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

