前夫恐怖追殺！她槍口下「無助舉雙手」仍遭奪命　才剛申請保護令

▲42歲的卡拉卡舉起雙手，仍遭前夫槍殺。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

土耳其發生駭人事件，44歲男子阿廷塔普利（Atilla Ayintapli）闖入前妻工作的醫院，當眾扣下扳機、殘忍殺害對方，他持槍追殺受害者的恐怖過程，全被監視器錄下。令人遺憾的是，案發當天，受害者才剛剛申請保護令。

今年5月21日，這起案件發生在土耳其南部城市卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş），受害者卡拉卡（Eser Karaca）在當地一間私人醫院擔任醫療秘書，未料上班期間遭前夫闖入槍殺。

根據監視器畫面，卡拉卡發現前夫從塑膠袋中掏出霰彈槍之後，立刻推開對方逃跑，卻在樓梯間被追上，她舉起雙手之後依然中彈倒地。更殘忍的是，嫌犯又補了2槍才逃離現場。

Maraş'ta kadın cinayeti; defalarca uzaklaştırma kararı aldıran tıbbi sekreter eski eşi tarafından öldürüldü! pic.twitter.com/CFeUUsYON9 — Nupel Haber (@nupelonline) September 24, 2025

其他同事聽聞槍聲，驚恐奔向聲音來源，目睹卡拉卡滿身鮮血倒臥在地，趕緊將她送往院內急診室搶救，卻仍宣告不治。令人遺憾的是，就在槍擊案當天，她才剛剛申請針對前夫的保護令，因為對方長期騷擾、要求復合。

阿廷塔普利迅速落網，除了謀殺罪名之外，還被指控以武器威脅他人等罪名。目前全案仍在審判中，但檢方已表示將積極求處無期徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

