殺前妻丟包鄰居騎樓！毒蟲逃回彰化老家　還要家人幫他買早餐

▲台中張男涉嫌打死前妻。（圖／記者許權毅攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台中大雅區驚傳家暴命案！陳姓女子昨日（23日）被發現倒臥鄰居家的騎樓，全身多處瘀傷已明顯死亡。據悉涉案的張姓前夫在案發後竟冷靜開車逃往彰化老家，若無其事地滑手機、喝茶，直到警方上門將他逮捕。離譜的是，張男被捕時還辯稱前妻「與人有債務糾紛」，對死因避重就輕，全案依殺人及毒品罪嫌偵辦。

事發在昨天清晨4點半左右，張男（30歲）突然駕車載著前妻陳女（33歲）回家，把陳女丟包在鄰居閒置的透天厝騎樓下，張男接著跟爸爸求救，稱前妻昏迷要報119，自己則駕車往南落跑，一路逃往彰化田尾。

▲台中張男涉嫌打死前妻。（圖／記者許權毅攝）

張男逃回彰化老家時，行為異常平靜，鄰居表示，看到他騎單車來找親人，家人見多年未見的外甥突然返家不發一語，僅默默滑手機、看電視喝茶，早上還要家人去買早餐和香菸，未料上午11點多竟目睹警方上門抓人。家屬震驚「問他回來做什麼都不回答，沒想到是出了大事！」

大雅警方根據監視器追至彰化逮捕張男，並在他身上查獲毒品。張男辯稱前妻生前有債務糾紛，卻無法解釋她身上的傷勢，對案發過程說詞反覆。警方懷疑他吸毒後精神恍惚犯案，將待其情緒穩定後進一步釐清細節。目前現場未發現凶器，檢方正擴大追查作案動機與過程。

▲台中張男打死前妻。（圖／記者許權毅攝）