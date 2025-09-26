「真正有錢人」逛街6大特徵！　櫃姐櫃哥一眼看出鈔能力

▲據傳有經驗的櫃姐櫃哥能夠迅速判斷有錢顧客。（圖／達志示意圖，下同。）

記者吳美依／綜合報導

在各大百貨公司或精品專櫃上，據傳有經驗的櫃姐櫃哥，總能一眼看出誰是真正具有「鈔能力」的有錢顧客，而業界人士也指出，這些判斷方法背後，確實存在一部分依據。

《越南快報》引述奢侈品零售業專家指出，頂級銷售員實際上就是行為心理學家，能夠在極短時間內判斷顧客的消費潛力，業界也普遍歸納出「有錢人」的6大識別指標。

►是否先看價格

真正的有錢人很少先看價格，而是仔細觀察商品的車縫線、重量、光澤等質感優劣。率先檢查價格標籤的人，也代表金額是他們最關心的要素，而不是品質。

►一直拍照打卡

在逛街過程中不斷拍照上傳社群媒體，多半只是為了「打卡」記錄美好時刻，而不是真的要購物。

►對商品的態度

一般消費者會把3000美元（約新台幣9.1萬元）的包包當成易碎品一般小心輕放，有錢人卻更可能把5000美元（約新台幣15萬元）的名牌包隨意放在椅子上，對待喀什米爾羊毛，就跟對待普通棉布一樣。

►表明意圖

櫃哥櫃姐主動靠近時，那些立刻聲明「我只是看看」的顧客，經濟能力往往相對有限。真正的有錢人不覺得必須解釋自己為何走進來，因為他們覺得自己屬於這個地方。

►肢體語言

一般消費者進入精品店時，往往顯得緊繃又謹慎，例如身體內縮，試圖減少占據空間，盡量不想引人注意。相對地，真正有錢的顧客肢體語言更加自信、放鬆、不拘謹，例如會把商品大方拿起來檢視等等。

►對折扣的態度

這視為最鮮明的判斷依據，一般顧客總會不自覺被促銷專區吸引，即使原本沒有想要購買這一區的商品，也會在那裡徘徊看看。但真正有錢的消費者會依據個人喜好瀏覽全店，不受價格因素左右。