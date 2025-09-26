　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「真正有錢人」逛街6大特徵！　櫃姐櫃哥一眼看出鈔能力

▲▼百貨,專櫃,百貨公司,血拼,逛街,手扶梯。（圖／達志／示意圖）

▲據傳有經驗的櫃姐櫃哥能夠迅速判斷有錢顧客。（圖／達志示意圖，下同。）

記者吳美依／綜合報導

在各大百貨公司或精品專櫃上，據傳有經驗的櫃姐櫃哥，總能一眼看出誰是真正具有「鈔能力」的有錢顧客，而業界人士也指出，這些判斷方法背後，確實存在一部分依據。

《越南快報》引述奢侈品零售業專家指出，頂級銷售員實際上就是行為心理學家，能夠在極短時間內判斷顧客的消費潛力，業界也普遍歸納出「有錢人」的6大識別指標。

►是否先看價格

真正的有錢人很少先看價格，而是仔細觀察商品的車縫線、重量、光澤等質感優劣。率先檢查價格標籤的人，也代表金額是他們最關心的要素，而不是品質。

►一直拍照打卡

在逛街過程中不斷拍照上傳社群媒體，多半只是為了「打卡」記錄美好時刻，而不是真的要購物。

►對商品的態度

一般消費者會把3000美元（約新台幣9.1萬元）的包包當成易碎品一般小心輕放，有錢人卻更可能把5000美元（約新台幣15萬元）的名牌包隨意放在椅子上，對待喀什米爾羊毛，就跟對待普通棉布一樣。

朋友,購物,逛街,旅行,閨蜜,好友,知己,。（圖／達志示意圖）

►表明意圖

櫃哥櫃姐主動靠近時，那些立刻聲明「我只是看看」的顧客，經濟能力往往相對有限。真正的有錢人不覺得必須解釋自己為何走進來，因為他們覺得自己屬於這個地方。

►肢體語言

一般消費者進入精品店時，往往顯得緊繃又謹慎，例如身體內縮，試圖減少占據空間，盡量不想引人注意。相對地，真正有錢的顧客肢體語言更加自信、放鬆、不拘謹，例如會把商品大方拿起來檢視等等。

►對折扣的態度

這視為最鮮明的判斷依據，一般顧客總會不自覺被促銷專區吸引，即使原本沒有想要購買這一區的商品，也會在那裡徘徊看看。但真正有錢的消費者會依據個人喜好瀏覽全店，不受價格因素左右。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／股匯雙殺！台股重挫逾550點　新台幣貶破30.5元關卡
快訊／台中21歲女遭關5天「飄屍臭」！　虎媽羈押禁見
搭高鐵「前面男生手機畫面好眼熟」！雷瑟琳：不是我演的電影嗎
快訊／14死11失聯 　最新名單公布
最新國家航遙測高清照出爐！　堰塞湖蓄水量剩12%
大量物資湧災區！　志工見「1幕氣炸」：這裡不是垃圾場
快訊／中籤爽賺26萬元！　「廣達金孫」飆一倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任！　親曝目標不是選舉

川普出手清算政敵！起訴前FBI局長「兩項罪名」：美國實現正義

日研究：蚊子靠「這招」10公尺外鎖定人類！　最愛襪子味

馬達加斯加首都宵禁！不滿缺水缺電數千人示威　商場遭洗劫縱火

川普獅子大開口施壓南韓！要求「擴大對美投資」　關稅談判膠著

「真正有錢人」逛街6大特徵！　櫃姐櫃哥一眼看出鈔能力

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

關稅3連發！　川普宣布「藥品課徵100%關稅」1條件可豁免

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任！　親曝目標不是選舉

川普出手清算政敵！起訴前FBI局長「兩項罪名」：美國實現正義

日研究：蚊子靠「這招」10公尺外鎖定人類！　最愛襪子味

馬達加斯加首都宵禁！不滿缺水缺電數千人示威　商場遭洗劫縱火

川普獅子大開口施壓南韓！要求「擴大對美投資」　關稅談判膠著

「真正有錢人」逛街6大特徵！　櫃姐櫃哥一眼看出鈔能力

不尋常！　五角大廈緊急召集「數百名高階將領」返美開會

快訊／北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

法前總統判刑5年「超模妻子」大暴走　怒拔記者麥克風套丟地上

關稅3連發！　川普宣布「藥品課徵100%關稅」1條件可豁免

Meta「青少年帳號」再度擴展！Faecbook、Messenger即日起實施

澤倫斯基「戰爭結束後」準備卸任！　親曝目標不是選舉

比喻生理假是「撲面的帶血衛生棉」　政大師致歉：一時憤怒

股匯雙殺！台股重挫逾550點　新台幣貶逾1角破30.5元關卡

川普出手清算政敵！起訴前FBI局長「兩項罪名」：美國實現正義

教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

花蓮玉里鎮發放敬老禮金！首採級距方式　最高可領3千元

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連假前先來一杯！

特搜環抱狗狗涉泥水　她一眼認出「謝謝救了我家米樂！」

「全力支援救災」賴清德徐榛蔚通電話　加速災後復原各局處不打烊

酷連作夢都在剪片　《中文怪物》壓力大：不敢看脆

國際熱門新聞

五角大廈急召「高階將領」返美開會

捷安特遭美暫扣！學者揭主因：台灣崇洋媚外

川普：藥品課徵100%關稅1條件可豁免

姊月薪32K買豪車　男一看手機太衝擊

巴拉圭總統：拔起不正義樹根　現在是台灣入聯時刻

俄4軍機進入ADIZ　美F-16緊急升空攔截

快訊／川普：華盛頓恢復死刑！　簽署公告批准

Panasonic萬人大裁員　驚人優離方案曝

北韓商船越界南下　南韓軍方開火示警

新關稅？美鎖定3類產品啟動國安調查

經濟數據強勁憂降息暫緩　美股再收挫

LV首爾開餐廳！一盤餃子3顆破千元訂位爆滿

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

快訊／川普：不會允許以色列吞併約旦河西岸

更多熱門

相關新聞

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

夢時代「2025超強週年慶」9/25盛大登場

2025年夢時代購物中心「超強週年慶」將於9/25正式開跑！全館指定店櫃滿3,000送400，搭配各式活動及支付優惠，最高可享25%超值回饋；首五日加碼祭出限量限搶商品折扣，絕對是清空購物清單的絕佳時機。為感謝消費者支持，夢時代也推出會員限定「夢想之旅出發！」滿額抽獎活動，有機會抱走日本九州5日雙人遊、豪華郵輪之旅等大獎。此次更攜手來自荷蘭的超萌角色「Miffy米飛」推出7款可愛實用的來店禮及加價購好物，要擄獲消費者的心。

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代、義享領跑

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代、義享領跑

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

統一時代＋Dream Plaza合併周慶

韓國現代百貨10月首登台進駐A11

韓國現代百貨10月首登台進駐A11

關鍵字：

專櫃精品櫃姐百貨有錢人消費力

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

員工拒送物資　他追問才知「在災區抬遺體2公里」

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

光復鄉水又滿起來！　居民凌晨示警

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

光復鄉14死　「堰塞湖問題」醫比較藍綠執政差別：嚇一跳

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

1天撤8千人　光復鄉長嘆1事讓民眾大意

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面