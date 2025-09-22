　
民生消費

高雄百貨周慶9/25開打！夢時代超殺回饋25％　義享買得到GD愛香

▲▼夢時代與今年迎來70週年的Miffy米飛合作推出來店禮，可愛模樣要擄獲消費者的心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夢時代周年慶25日開跑，回饋率最高可至25%。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

周年慶檔期即將到來，今年高雄百貨由夢時代、義享時尚廣場鳴槍領跑，夢時代祭出超殺25％高額回饋，並推出「Miffy」超卡哇伊來店禮，要擄獲大人小孩的心；義享時尚廣場則鎖定高端客群，推出精品滿萬送千，首五日全館滿萬再加贈500元抵用金，消費滿2000元就抽聯合航空高雄到美國不限航點雙人來回機票。

夢時代購物中心超強周年慶25日開跑，推出全館指定店櫃滿3000送400元電子特別券，化妝品、香氛滿2000送300元電子券；9月25日至10月9日，會員持icash Pay或icash2.0於指定店櫃消費滿6,000元再贈400元電子抵用券，合併各項優惠，回饋率最高可至25%。

▲▼夢時代與今年迎來70週年的Miffy米飛合作推出來店禮，可愛模樣要擄獲消費者的心。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夢時代與今年迎來70週年的Miffy米飛合作推出來店禮，可愛模樣要擄獲消費者的心。（圖／記者許宥孺翻攝）

備受矚目的來店禮部分，夢時代今年與迎來70週年的Miffy米飛合作，依序推出1.2L大容量把手保溫杯、連帽斗篷浴衫、旅行收納雙包組、杜邦紙收納四件組。活動期間憑夢時代會員，加上指定店櫃當日消費滿600元以上同卡號發票，再扣夢時代會員OPENPOINT點數6點即可兌換，每會員限兌換一份。

▲▼▲▼義享時尚廣場週年慶，今年目標創6億元業績。（圖／記者許宥孺攝）

▲義享時尚廣場週年慶25日開跑，今年目標創6億元業績。（圖／記者許宥孺攝）

義享時尚廣場今年周年慶訂於9月25日至10月12日 ，首12日推出全館指定品牌滿5000贈500元電子抵用金，精品、大家電、3C滿1萬元贈1000元，高級腕錶滿5萬贈2500元；首5日更推出全館滿1萬元加贈500元抵用金，精打細算鎖定期間消費，就能輕鬆將回饋率往上堆疊逾15%。

義享時尚廣場迎來第4年周年慶，每年周慶期間均推出紀念杯款，今年特別與TOMICA多美小汽車合作，用「高雄多美」的城市意象出發，以盲盒型式聯名推出共計4款，全球獨家限量1萬份的紀念杯，周年慶期間，會員當日消費滿888元即可於APP兌換乙份，盲盒採隨機贈送，贈完為止。

▲▼義享時尚廣場週年慶強推明星同款商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲義享時尚廣場週年慶強推明星同款商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼義享時尚廣場週年慶強推明星同款商品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲周年慶期間，會員當日消費滿888元即可兌換多美小汽車聯名杯款盲盒。（圖／記者許宥孺翻攝）

近年明星同款或代言商品往往引爆搶購熱潮，韓星G-Dragon愛用的韓國國民香氛品牌hetras 、I-DLE 舒華代言的SKERCHERS 德訓鞋、New Balance品牌大使IU新著款式，現在在義享時尚廣場也買得到。周年慶期間扣會員點數10點，或當日消費累計滿2,000元就可兌換抽獎機會乙次，就有機會抽中聯合航空高雄出發到美國不限點雙人來回經濟艙機票。

09/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

