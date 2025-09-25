　
地方 地方焦點

財劃法修法砍營養午餐補助款　陳其邁：撙節開支不增加家長負擔

▲台南市自編近6億元預算，確保營養午餐持續使用國產「三章一Q」食材。（記者林東良翻攝，下同）

▲財劃法修法將排擠學校午餐採用國產可溯源食材補助。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

受到財劃法修法影響，中央協助的學校午餐採用國產可溯源食材補助，115年起將回歸地方政府負擔。高雄市長陳其邁對此指示，將撙節開支，勉力籌措調度115年經費優先支應營養午餐國產食材的中央財源缺口，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質。

為照顧170萬國中小學童的飲食健康，能夠吃到優質安全的國產農產品，教育部及農業部共同推動學童午餐優先選用在地生產可追溯性食材政策，鼓勵學校午餐選用「有機農產品、產銷履歷農產品（TAP）、CAS台灣優良農產品」以及具有「台灣農產品生產追溯QR Code」認證，由中央補助每人每餐補助10至14元。

▲財劃法修法砍營養午餐補助款！陳其邁：撙節開支優先支應財源缺口。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁已經指示將撙節開支，確保營養午餐持續使用國產「三章一Q」食材。（圖／記者許宥孺翻攝）

新版財劃法上路後，造成排擠農業部必須刪減三章一Q補助款經費。高市府強調，衛生安全、營養均衡及健康飲食是學童午餐的最高原則，市長陳其邁已經指示將撙節開支，勉力籌措調度115年經費優先支應營養午餐國產食材的中央財源缺口，讓家長不增加負擔也持續維持學校午餐品質。

教育局強調，高雄市重視學校午餐品質，114年持續補助每生每餐4元，並配合教育部與農業部推動學校午餐採用國產可溯源食材(三章一Q)政策，申請校數達100%、使用率99%，並獲核定補助約4.43億。明年中央補助此筆預算缺口，市長已經指示教育局籌措，確保政策不中斷。

教育局表示，也會持續向中央爭取政策補助，也呼續農業部應該考量財畫法造成南北城鄉財政差距擴大，考量南部縣市地方財政狀況，持續給予補助，讓106年推動迄今的學校午餐採用三章一Q食材政策可以延續。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復鄉部落，許多長年定居台中的原住民心繫家鄉，卻因返鄉恐中斷收入而陷入兩難。對此，台中市長盧秀燕今(25)日宣布，全國首創啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，提供每戶最高1萬元的「返鄉重建津貼」及交通費全額補助，要讓族人無後顧之憂，安心返鄉重建家園。

關鍵字：

高雄財劃法陳其邁營養午餐補助農業部

