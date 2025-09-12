疫苗登載烏龍！衛生所「以為在加拿大打過了」　高雄衛生局將究責

▲高雄媽媽帶小孩注射日本腦炎疫苗，但系統卻註記打過了。（圖／ETtoday資料照，非本案當事人）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名媽媽帶女兒要施打日本腦炎疫苗，但衛生所紀錄卻登載已施打打過，她打電話到衛生所詢問，沒想到對方卻回覆「以為你在加拿大已經打過，不好意思馬上刪掉」，媽媽直言超誇張：「疫苗資料是可以我以為你已經打過的？」衛生局表示，因溝通有誤解，導致誤於系統登載接種記錄，將對相關人員究責疏失。

一名經常往返台灣與加拿大的媽媽表示，她昨（11）日帶女兒施打日本腦炎第二劑疫苗，但診所護理師出示螢幕資料，顯示小孩已在加拿大注射過了。媽媽表示：「怎麼可能，我們3月5日根本不在加拿大啊？」

這位媽媽當下隨即打電話給衛生所，但對方卻回覆：「抱歉，我們以為你在加拿大已經打過了，不好意思我馬上幫你刪掉。」媽媽聽完氣炸，認為疫苗資料是可以「我以為你已經打過的喔？」而診所護理師也傻眼，因為家長得繳交國外施打證明，才會輸入疫苗接種資料，不知為何會出錯。

衛生局對此表示，經查為衛生所預防注射承辦人自今年5月起，以多次電話、郵寄明信片、簡訊等方式，聯繫幼兒家屬催注接種日本腦炎疫苗第二劑，後因8月21日於電話催注溝通時有所誤解，以致誤於系統內登載註記已接種。

衛生局表示，今日已致電該名母親表達關懷與歉意，並就此案深刻檢討。針對承辦人作業疏失及內部管理失當，衛生局將依法依規議處承辦人及其直屬主管，並追究該衛生所所長督導不周之責。