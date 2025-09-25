　
社會 社會焦點 保障人權

呂金鎧再審獲無罪！高院：刑求自白、共犯供詞、DNA鑑定出錯

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底涉嫌性侵殺害女大學生，2006年遭判20年定讞。他獲得高等法院重啟再審，並於25日宣判，高院改判無罪。對於無罪的原因，高院指出，有證據證明當時呂金鎧受到刑求而作出自白，另外共犯陳錫卿的指認供詞，以及當時的DNA鑑定均有錯，所以才會改判無罪。

▲▼呂金鎧無罪，辯護律師團律師羅秉成（右）、律師葉建廷（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲呂金鎧（中）再審獲判無罪，辯護律師團羅秉成（右）、葉建廷（左）陪同。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於1993年12月間，當時范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後，遭性侵殺害。案發後2週，檢警單位逮捕當時借住在此地的男子陳錫卿，陳男供稱當時租屋在此處的呂金鎧也是共犯，呂金鎧遭捕後，在警局寫下自白書，並製作自白筆錄，並與陳男進行現場模擬，2人均遭起訴。

一審法院認定呂金鎧有罪，判處死刑。但呂金鎧一路喊冤，全案於2006年高等法院更六審時，雖囑託刑事局鑑定，但因刑事局並未有呂、陳2人檢體，無法確定；法院最後還是認定2人有罪，呂金鎧遭改判有期徒刑20年。呂金鎧放棄上訴，因此定讞。而「冤獄平反協會」對本案進行救援，經過多年努力後，本案於今年4月間獲得高院重啟再審程序。全案並於25日，高等法院再審改判無罪。

高院隨後公布判決無罪的理由，第一是因為呂金鎧於1993年12月23日被捕後，總計進行5次警詢、2次檢察官偵訊，做出的筆錄均否認犯罪。但兩週後警方逮捕陳男，呂金鎧也被帶到警局製作第6次警詢筆錄，但他突然在清晨5點多，寫下「4頁約600餘字、夾雜以第三人稱之方式敘述及文句不通順、重複謄寫之自白書」。再加上陳男、呂金鎧也曾在法院審理程序中主張遭刑求，因此高院合議庭認為，這份自白犯罪的任意性確實有疑，不予採用。

此外，陳男雖然一口咬定呂金鎧為共犯，但根據其他證人供詞，與陳男所供稱的犯案時間、地點無法相合，呂金鎧可能當時並未出現在犯案現場。另外一審新北地院1995年間採用的DNA鑑定結果，不能排除呂金鎧犯案；但一直到了10多年後的高等法院更七審，刑事局才以最新的鑑定技術，排除呂金鎧涉案，但呂金鎧早在本案更六審時，就已經放棄上訴而定讞。所以一開始的DNA鑑定技術不精確，也影響了本案後來提早定讞的結果。最後高等法院考量以上因素，才會撤銷一審死刑判決，改判呂金鎧無罪。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

法律人權呂金鎧性侵無罪殺人高等法院再審冤獄平反協會影音

