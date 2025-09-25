呂金鎧獲無罪：讓天上的父母親不用煩惱　律師團籲檢不要上訴

▲呂金鎧（右2）再審獲判無罪，四姊呂秋容（左2）開心送上鮮花。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底涉嫌性侵殺害女大學生，2006年遭判20年定讞。不過案件重啟再審，他25日獲得高院改判無罪。對於無罪，呂金鎧首先感謝法官還他清白，另外他也感謝已經過世的父母親，「可以給他們交代，兒子確實沒有犯案」，他也感謝四姊的一路陪伴。律師團則呼籲檢方，不要再上訴，讓本案儘速確定。

呂金鎧被控於1993年12月間，犯下台北縣（現為新北市）中和市（現為中和區）范姓女大學生遭性侵殺害案件。當時主要的犯案人陳錫卿，指認呂金鎧涉案，再加上當時不精確的DNA鑑定技術，呂金鎧雖然一路喊冤，仍一度遭判處死刑，最後於2006年間的更六審，他放棄上訴，遭判刑20年定讞。

「冤獄平反協會」對本案進行救援，經過多年的努力，本案重啟再審，再審並於25日宣判，改判呂金鎧無罪。合議庭法官說出無罪的時候，法庭內響起一陣歡呼，呂金鎧眼眶泛淚。

呂金鎧與辯護律師團走出法庭後，首先對死者默哀30秒鐘，之後由呂金鎧表達謝意，「82年的司法沒有像現在這麼的進步，現在法官相信我是清白的，我很感謝。這個事情我真的沒有做，今天判我無罪，我才可以給社會大眾一個交代；再來也可以給我在天上的父母親一個交代，我確實沒有做這案子，讓他們在天上不用去煩惱，讓他們放心做一個天使。也很感謝我四姊，32年的一路陪伴我，在這方面的風波，也很感謝她。謝謝各位。」

呂金鎧的四姊呂秋容也到場獻花，恭喜呂金鎧獲判無罪。她流淚表示，一直相信弟弟無罪，所以才會一路支持，「這三十幾年來，不管是在土城的看守所裡頭，只要是開庭三、兩分鐘，我都必到，我還請假過去。32年來漫長的歲月，我還要照顧我的父母，還要關心我的弟弟，在我內心裏頭非常的煎熬。」

辯護律師團葉建廷律師表示，32年來有兩道枷鎖禁錮呂金鎧，一個是不精確的DNA鑑定技術，還好後來有法官發現問題；另外一道枷鎖是共犯自白與刑求自白，「沒有經歷過這32年，不會知道為什麼我要被一個同案被告的自白、為什麼我要被警察機關可能刑求的自白，禁錮32年？」

另一位義務辯護律師羅秉成則呼籲，希望檢方不要再上訴，讓本案儘速無罪確定，也讓呂金鎧儘速回復正常生活。

▼呂金鎧再審獲判無罪，辯護律師葉建廷（左）說出其辛苦歷程。（圖／記者吳銘峯攝）