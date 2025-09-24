5年前就開工！金正恩視察平壤綜合醫院　怒斥官員懈怠導致進度落後

▲北韓最高領導人金正恩23日視察開院進入最後倒數階段的平壤綜合醫院。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩近日視察即將完工的平壤綜合醫院，嚴厲斥責黨幹部與官員因沽名釣譽導致工期一再延宕。該醫院自2020年3月動工，原定同年10月落成，但因建材不足與新冠疫情等問題遲遲未能完工。從北韓官媒公開的畫面可見，醫院內部已配置多種醫療設備與病床，推測金正恩正在加快開院進度。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（23）日親自前往平壤綜合醫院視察，這是繼今年2月後相隔7個月再度前往視察。他對施工延誤表達強烈不滿，直指官員們的虛榮心與無紀律的行為，造成重大經濟損失。他批評部分幹部未經批准便隨意擴大規模與變更設計，甚至自設組織向全國籌資，導致黨的政策方向遭到扭曲，最後不得不退還民間捐助。

事實上，平壤綜合醫院早在2020年動工，金正恩當時要求在半年內完工，以作為送給人民的「政治禮物」。然而，新冠疫情衝擊與建材短缺，導致工程進度嚴重落後。直到今年初，醫院雖已完成外觀，但內部尚無醫療設備與專業人員。

相較之下，此次媒體公布的畫面顯示醫院內已安裝X光檢查設備，病房備有床鋪，甚至設有直升機停機坪、超市、停車場與學術討論廳，意味著開院進入最後倒數階段。

金正恩在視察時還強調，醫院建設延誤凸顯了北韓經濟運行中的無紀律與制度缺陷，更反映幹部「主觀欲望與政治領導的不成熟」。他表示，相關責任人員包括中央委員會組織指導部的前任高層，已被追究責任。北韓當局去年底也採取特別措施，將先前募集的支持資金全數退還。

醫院內部規模同樣引發外界關注。熟稔北韓保健醫療體系的南韓醫療專家、漢陽大學醫學院教授申榮全接受南韓《韓聯社》專訪時分析，平壤綜合醫院至少擁有300張病床，設置包括小兒科、婦產科、腎臟內科、透析室、呼吸內科、胸腔外科以及中毒科等部門。

值得注意的是，院內標示「中毒科」而非精神科，顯示北韓社會對精神疾病的忌諱，同時也可能反映當地毒品成癮問題嚴重。

申榮全指出，醫院若要正常運作，除了醫療人力以外，更需要穩定的電力供應與持續取得醫療耗材與藥品。考量北韓的國際制裁與內部困境，推測其物資來源可能來自於中國或俄羅斯的支援。

從北韓官媒公開的影像推測，金正恩疑似是在凌晨突擊視察。透過醫院窗戶可見外頭一片漆黑，院內掛鐘則顯示時間為凌晨3時40分至5時30分，直到登上屋頂時才有晨光映照，顯示他視察行程持續至天亮。南韓國家情報院去年曾通報國會，推測金正恩長期受睡眠障礙困擾，此番清晨活動亦引發外界聯想。

此次陪同視察的高層人士包括金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正，以及黨書記趙甬元、黨宣傳煽動部長朱昌日、黨規律調查部長金才龍、黨財政經理部長金勇帥等多名負責宣傳、紀律與財政的核心黨幹部。

外界普遍認為，平壤綜合醫院將在10月10日朝鮮勞動黨建黨80週年前後舉行落成典禮，藉此彰顯政權成就並作為對內宣傳的重要成果。