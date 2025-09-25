　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁出手！教文召委禮讓民眾黨劉書彬　朝野排定新會期召委名單

▲立法院朝野黨團大致底定新會期召委名單。（示意圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院朝野黨團大致底定新會期召委名單。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第4會期已開議，排定10月1日上午進行8個常設委員會共16名新任召集委員投票，而目前朝野黨團大致已底定名單；按照本屆國民黨團禮讓1席召委給民眾黨團的往例，由民眾黨立委劉書彬出任教育文化委員會召委。屬非常設委員會之一的程序委員會，則因「一年一屆」，所以由國民黨立委翁曉玲、民進黨立委沈發惠擔任。

針對朝野黨團對新會期召委名單，據了解，內政委員會召委是國民黨立委黃建賓、民進黨立委張宏陸；外交國防委員會召委由國民黨立委馬文君、民進黨立委王定宇擔任；經濟委員會召委是國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委陳亭妃；財政委員會召委為國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城；交通委員會召委是國民黨立委洪孟楷、民進黨立委何欣純；教育文化委員會召委為民進黨立委陳秀寶、民眾黨立委劉書彬。

衛生環境委員會召委由國民黨立委蘇清泉、民進黨立委劉建國擔任；司法法制委員會召委為國民黨立委吳宗憲、民進黨立委莊瑞雄；另程序委員會召委則由翁曉玲、沈發惠擔任。

據指出，國民黨立委羅廷瑋本有意爭取此會期的教育文化委員會召委，但遭勸阻，且國民黨立法院黨團總召傅崐萁敲定此次要把該委員會召委禮讓給民眾黨，因此將由該委員會唯一的民眾黨立委劉書彬出任，經溝通協調後，羅也接受黨團此安排。

只是，翁曉玲有意擔任司法法制委員會召委許久，上屆已禮讓給吳宗憲，因此傳翁對此會期的司法法制委員會召委安排，頗有不滿。
 

委員會名稱 國民黨 民進黨 民眾黨
內政委員會 黃健賓 張宏陸  
外交國防委員會 馬文君 王定宇  
經濟委員會 楊瓊瓔 陳亭妃  
財政委員會 林思銘 李坤城  
交通委員會 洪孟楷 何欣純  
教育文化委員會   陳秀寳 劉書彬
衛生環境委員會 蘇清泉 劉建國  
司法法制委員會 吳宗憲 莊瑞雄  
程序委員會 翁曉玲 沈發惠  
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

綠營對話外流 　Cheap：王定宇冷血不意外「林淑芬人設炸成碎片」

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

蔣萬安挺花蓮！　設籍台北受災原民最高可領1萬五千救助金

快訊／花蓮災情　蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

花蓮洪災14死！劉世芳會議驚語「家門口淹水就算了」　內政部澄清

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光：正在主持定期災後復原會議

南非釋協商訊號！外交部暫緩晶片管制　綠委：經貿實力轉化為外交籌碼

砂石場成洪水破口？　水利署指為「開口堤」：災前就封堵

別讓愛心被浪費！　行政院：花蓮賑災捐款要防詐、認明官方管道

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

政治熱門新聞

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

即／蔣萬安：北市民眾有親屬在光復鄉可領1.5萬元

快訊／陸軍增派約2千人明花蓮救災　賴清德已授權「官兵可進屋宅」

花蓮縣府批中央新創「垂直避難」　他揭：傅崐萁2018當縣長就已明定

沈伯洋火速協調　12座沐浴車深夜抵災區

賴清德：專家認定堰塞湖「爆破太危險」　分洪、虹吸也不可行

釋昭慧點名李明璇：刑事嫌犯再添2例

蔣萬安：設籍台北的花蓮原民可領1萬五千救助金

逆轉！超馬好手林義傑被控「著作權蟑螂」　二審改判無罪確定

羅景壬怒告國民黨訴訟進度曝　被告媒體撤除報導＋公開道歉

領1萬互槓！遭釋昭慧提告　李明璇回應了

更多熱門

相關新聞

韓國瑜今率朝野立委赴日交流　將見麻生太郎、參觀大阪世博

韓國瑜今率朝野立委赴日交流　將見麻生太郎、參觀大阪世博

立法院長兼「日台日交流聯誼會」會長韓國瑜今（25日）率三黨團立委代表啟程赴日本交流，預計今下午拜會日本前首相麻生太朗，並於29日返台。韓國瑜表示，此次訪問是希望跟日本國會交流，大家可以各方面交換意見、與東京、大阪僑界好友齊聚一堂、參觀大阪世界博覽會，替台灣館加油打氣，並看看其他國家的展示，如何可以取決最好精華帶回國內等三目的；韓說，這次是超越黨派不分彼此，也為國家外交顏面來打拼，希望日本之行能收穫滿滿。

立院新會期3大修法目標　藍白恐不合

立院新會期3大修法目標　藍白恐不合

政府撥補延後勞保破產卻無法源　王鴻薇新會期將提修法

政府撥補延後勞保破產卻無法源　王鴻薇新會期將提修法

4縣市長籲兩院盡速重修財劃法　「北部富到流油、南部窮到流浪」

4縣市長籲兩院盡速重修財劃法　「北部富到流油、南部窮到流浪」

國民黨列優先法案「年改改回去」　綠委遺憾：2大方向推新會期法案

國民黨列優先法案「年改改回去」　綠委遺憾：2大方向推新會期法案

關鍵字：

立法院召委羅廷瑋翁曉玲

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

最不尊重別人的三大星座！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面