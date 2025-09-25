傅崐萁出手！教文召委禮讓民眾黨劉書彬　朝野排定新會期召委名單

▲立法院朝野黨團大致底定新會期召委名單。（示意圖／記者黃彥傑攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院第11屆第4會期已開議，排定10月1日上午進行8個常設委員會共16名新任召集委員投票，而目前朝野黨團大致已底定名單；按照本屆國民黨團禮讓1席召委給民眾黨團的往例，由民眾黨立委劉書彬出任教育文化委員會召委。屬非常設委員會之一的程序委員會，則因「一年一屆」，所以由國民黨立委翁曉玲、民進黨立委沈發惠擔任。

針對朝野黨團對新會期召委名單，據了解，內政委員會召委是國民黨立委黃建賓、民進黨立委張宏陸；外交國防委員會召委由國民黨立委馬文君、民進黨立委王定宇擔任；經濟委員會召委是國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委陳亭妃；財政委員會召委為國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城；交通委員會召委是國民黨立委洪孟楷、民進黨立委何欣純；教育文化委員會召委為民進黨立委陳秀寶、民眾黨立委劉書彬。

衛生環境委員會召委由國民黨立委蘇清泉、民進黨立委劉建國擔任；司法法制委員會召委為國民黨立委吳宗憲、民進黨立委莊瑞雄；另程序委員會召委則由翁曉玲、沈發惠擔任。

據指出，國民黨立委羅廷瑋本有意爭取此會期的教育文化委員會召委，但遭勸阻，且國民黨立法院黨團總召傅崐萁敲定此次要把該委員會召委禮讓給民眾黨，因此將由該委員會唯一的民眾黨立委劉書彬出任，經溝通協調後，羅也接受黨團此安排。

只是，翁曉玲有意擔任司法法制委員會召委許久，上屆已禮讓給吳宗憲，因此傳翁對此會期的司法法制委員會召委安排，頗有不滿。

