強化精質豬肉供應鏈！花蓮斥資千萬投資場域升級+冷鏈強化

▲▼光豐地區農會為重要的畜產供應體系，花蓮縣政府推動「畜產加值－精質豬肉供應鏈優化計畫」，帶動產業鏈升級。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府長年以來積極支持各地農會，從產銷輔導、食農教育推廣到加工設備更新，持續推動在地農業升級與轉型。光豐地區農會作為地方重要的畜產供應體系，近年來不僅深耕農產品產銷，更積極兼顧品質與安全。此次特別攜手光豐農會推動「畜產加值－精質豬肉供應鏈優化計畫」，期望帶動產業鏈升級，守護消費者的食品安全。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的農業是一份來自土地與農友共同努力的成果。縣府是農友最堅強的後盾，無論是在作物推廣、果品外銷、西瓜行銷活動，還是畜產供應鏈的升級，都將持續投入資源與心力。此次攜手光豐農會，不只是強化精質豬肉供應鏈，更希望讓農業的價值被更多人看見，讓花蓮成為品質與信賴的代名詞。

計畫將於115年度進行，並將編入縣府115年度預算，補助經費達8百多萬元，加上農會自籌款200多萬元，總經費達千萬元，投入用於更新肉品加工場域及冷鏈設備。縣府指出，透過場域升級與冷鏈強化，能讓產地端即時完成分級作業，並以更精準的低溫保鮮技術確保肉品質量，降低運輸過程的耗損，全面提升光豐地區豬肉的供應效率與競爭力。這不僅有助於提升消費者對在地畜產品的信賴，也能創造更穩定的市場環境，讓農友獲得更合理的收益。

▲花蓮縣府農業處每年度辦理產銷工作座談會，瞭解各地區農會、農友需求與困難。

光豐農會在地深耕多年，持續推動畜產環境與品質的提升。此次縣府補助計畫，不僅協助改善加工與冷鏈設備，也延續既有基礎，讓在地豬肉的產銷能更穩健發展，逐步累積出市場對花蓮肉品的信賴。

徐榛蔚強調，農業的發展不只是單一面向的生產，更應結合飲食文化、教育推廣與觀光行銷，創造多元價值。就像縣府近年大力推廣的「慢遊箭筍趣」、「花蓮文旦柚市集」與「花蓮西瓜推廣活動」等案例，不僅讓農產品走向市場，更將農村文化與體驗活動結合，成功吸引民眾參與與支持。這樣的推廣模式，證明了當農業融入生活體驗後，不僅能提升產業附加價值，更能讓消費者直接感受到「在地農產的故事與溫度」。

