政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林保署：爆破壩體恐釀更大災害　堰塞湖後續處理方式曝

▲▼農業部林業及自然保育署長林華慶出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲農業部林業及自然保育署長林華慶出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水沖毀光復鄉市區造成嚴重死傷災情。林業署長林華慶今（25日）在院會後說，未採用爆破是因此舉會引發更大災害，一下水漫出的面積會比這次更大；且虹吸也因地質關係，無法將設備運送到該處。他指出，根據最新的遙測影像，壩體面積已大幅縮減，過去評估過順著溪床開一條便道，透過卡車將土石輸送下來；但若壩體本身若無風險，不需大費周章開路上去，可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。

針對傅崐萁不斷表示可以用爆破的方式，陳駿季說，傅委員跟他都不是工程專家，對壩體的處理要根據專業分析。陳指出，據他了解，草嶺的堰塞湖也不是用爆破的方式處理，以馬太鞍現在所處的環境，這些落石是從山壁下來的，如果做任何爆破有可能引起更大的落石，效果可能不好。

林業自然保育署長林華慶說，評估過「爆破、虹吸、壩頂開便道降挖」不可行，不是行政機關的決定，都是國內水利、災防相關專家一起討論。

林華慶指出，原本預估風平浪靜的情況下，在10月初也會自然溢流，短短2個月內時間不可能可以開路到那麼深的地方去施作。且爆破要很精準，不是一下就讓一切變成無形，壩體的結構組成是沙比較多還是石頭比較多？不能貿然爆破，可能引發更大災害，一下水下來漫的面積會比這次更大，這都是幾個不同專業團隊諮詢之後的結果。

至於虹吸，林華慶說，大家想像是拿水管上去，但這麼大的量體要有效的引流下來，必須要安裝至少直徑1公尺的不鏽鋼管，這麼長、這麼大的鋼管要用什麼方式運上去？這在現況不可能，且該處持續還在崩塌、每天不起霧的時間很短，也沒有辦法有效施工，施工人員的安全怎麼保障？這是考量所有情況所做的專業決定，不是行政單位自行決定的。

而後續堰塞湖要怎麼處理？林華慶指出，根據今天遙測飛機取得的最新影像，整個壩體縮減了很多，但還需要人員實地了解地形跟地質狀況。近期會設法再去安裝水位計，再實際評估水量或是剩餘壩體的穩定狀態。

林華慶說，由於壩體土方比原本減少，之前評估過中期方案，順著溪床開一條便道抵達那個地方，但這時間預估至少3個月，還要評估非汛期有沒有這麼長的時間，因為汛期下雨不可能在溪底開便道。會積極針對此方案，如果可以開便道的話，也許可以把一些土石用卡車等輸送下來，但還要進一步評估。

林華慶指出，若壩體本身沒有很大的風險的話，就沒必要大費周章開路上去，也許在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。這有好幾個選項，會再跟專家群們一起討論，盡快決定。

09/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

颱風卓榮泰樺加沙花蓮堰塞湖

