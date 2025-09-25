　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

返鄉重建光復！盧秀燕霸氣喊：台中補助最高1萬、交通費全出

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕宣布，首創啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，提供每戶最高1萬元的「返鄉重建津貼」及交通費全額補助。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復鄉部落，許多長年定居台中的原住民心繫家鄉，卻因返鄉恐中斷收入而陷入兩難。對此，台中市長盧秀燕今(25)日宣布，全國首創啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，提供每戶最高1萬元的「返鄉重建津貼」及交通費全額補助，要讓族人無後顧之憂，安心返鄉重建家園。

盧秀燕表示，在台中工作的原住民鄉親，多從事勞力工作，若為救災返鄉，收入中斷將使生活雪上加霜。為此，市府決定伸出援手，提供每日1000元的生活津貼，第一階段最多可申請10天，讓族人能安心投入救災與家園整理。

台中市原民會主委楊馨怡指出，災後第一時間，許多族人便放下工作趕回部落，令人感動。她說：「雖然收入中斷，但部落家人的安危及家園損毀，大家心裡都急切又難過。」市府的補助猶如及時雨，能讓族人安心留在部落，與家人站在一起，是極大的鼓勵與支持。目前也已有許多族人自發募集物資，準備帶回災區。

原民會表示，補助對象為設籍台中市、年滿18歲的原住民族人，若其三等親內親屬居住於花蓮縣光復鄉，皆可提出申請，通過後每日可獲1000元生活補助，最長可補助10日；此外，原民會也提供返鄉族人交通費補助，採實支實付核給

原民會呼籲，符合資格的族人請踴躍向市府原民會提出申請，相關資訊與辦理流程已公告官網：https://www.facebook.com/share/p/1A3zjwmiPZ/ 。

09/24 全台詐欺最新數據

446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

