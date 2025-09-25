再派重機具、43名救災員進駐光復鄉　蔣萬安：全力配合花蓮縣府

▲蔣萬安再派重機具、43名救災員進駐花蓮。（圖／蔣萬安臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

因颱風環流帶來的豪大雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日達到滿水位後壩頂溢流，形成兩波洪峰全向下傾瀉，位於下游的光復市區宛如遭海嘯侵襲般受到重創，市區道路不僅全泡在泥流之中，還有大量泥濘堆積。台北市長蔣萬安今（25日）表示，北市府持續加派人力與物資支援，展現「台北與花蓮站在一起」的決心；他並宣布個人捐出一個月所得，盡一份心力協助災民早日重建。

蔣萬安指出，繼災情發生第一時間出發的先遣隊，以及昨日抵達的第一梯次搜救隊後，今早北市工務局、環保局再加派43名救災人員及多項重機具前往，包括鏟裝車、挖土機、沖溝車、吸泥車與貨卡車等，提醒前線同仁務必注意自身安全。

蔣萬安強調，市府已完成全府盤點，可支援人力306名，包含醫療、搜救與工程人員，另有大型車輛與救生艇35台、小型抽水機47台、無人機2架；物資方面，也備妥飲用水、泡麵、罐頭共1000箱，以及照明設備、棉被等生活必需品，全力配合花蓮縣府需求。

此外，社會局、民政局、原民會、工務局與消防局跨局處協調，整合飲用水、米糧、保暖衣物及生活用品；社會局並協助將普渡物資轉贈災區，原民會也啟動急難慰助機制，派出12區原住民服務員主動關懷族人受災狀況。