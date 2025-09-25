堰塞湖3處理方式　農業部：爆破、虹吸、壩頂降挖都不可行

▲農業部長陳駿季出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滾滾泥水沖毀光復鄉市區，造成嚴重死傷災情。針對堰塞湖的處理，農業部長陳駿季今（25日）說，專家會議討論了「爆破、虹吸、壩頂開便道降挖」3種情境；其中，爆破絕對不可能，會導致周遭山區土石流更大規模的崩塌，至於虹吸、壩頂降挖等因結構不穩定因此無法執行。陳說，專家會議決定，僅能先針對水位做有效監測，遇到危險時能及早讓中下游的居民做預防性撤離，這是最有效的防災方式。

農業部長陳駿季說，7月26日林保署就成立應變小組，成立後總共開了3次專家會議跟2次跨部會專家會議，同時在這段時間也做了17次的取像任務，做壩體與水量分析。

陳駿季提到，在整個專家會議跟跨部會會議討論有幾個重點，第一，分析若壩體不安全，會是怎麼樣的結果？壩體安全分析有可能會造成影響到下游居民會有4種情境，包括自然溢流、颱風豪雨溢流、地震造成壩體結構不穩定、水從壩體底端滲漏。專家團隊也針對這4種情境做了相關分析，這些分析也會考慮到當時的天候跟雨量，這樣的分析是對於後續要做預防性疏散的參考依據。

第二個討論重點，是怎麼樣把壩體做移除。陳駿季說，在做壩體移除的過程中，當時專家會議也討論了3種情境，包括「爆破、虹吸、壩頂開便道降挖」。

陳駿季指出，當時專家會議在討論時，爆破是絕對不可能，因為壩體在整個土石流崩塌的地方，「如果用爆破的話，可能導致周遭山的土石流更大規模的崩塌」；至於虹吸、壩頂降挖的部分，考量當時壩體結構不穩定，相關人車都沒有道路可通行，要立即性處理移除壩體的話幾乎不可能。

因此，陳駿季說，專家會議決定，現階段是針對水位做有效的監測，遇到危險時能及早讓中下游的居民做預防性撤離，這是最有效的防災方式。

陳駿季說，根據專家的會議，進入中央災變中心成立以後，後續整個撤除就是根據水位監測跟後續溢流可能造成的風險，做了一些撤離區的分散，這部分就是因為在前面做了非常多，非常謝謝台大還有陽明清大的團隊，還有跨部會協助。

陳駿季指出，雖然現在目前壩體下切約105公尺，但水量至少還有1300萬噸，整個壩體的穩定性還有待確認，會持續密切做監控，一定要確保安全的時候才會針對下游居民做解除警戒的動作，所以希望中下游居民還是要特別注意，在還沒正式解除紅色警戒的情況下，千萬不要到溪邊，也要注意自身安全。

最後，陳駿季強調，整個行政團隊目前還是以救災為主，希望透過種種方式讓居民儘早返鄉，回到正常生活。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區導致嚴重災情，市區街頭一片泥濘，滿是淤泥與受損汽機車。（圖／記者李毓康攝）