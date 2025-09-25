　
洪患釀15死！吊車大王出手了「罹難者每人1萬」　再捐2台小山貓

▲▼ 因強颱「樺加沙」外圍環流帶來可觀雨量，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25）日光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園，重型機具及小山貓進駐市區加速整理市容 。（圖／記者李毓康攝）

▲光復雨勢停緩太陽露臉，居民開始整理家園，重型機具及小山貓進駐市區加速整理市容 。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，重創光復、萬榮鄉等，累計15人死亡，另有31人仍下落不明。而一向熱心公益的啟德機械起重工程董事長胡漢龑表示，捐出2台小山貓救災之外，也會提供往生者家屬1萬元的資助，以及50萬物資，盼能協助當地居民度過難關。

據三立新聞報導，胡漢龑把全新交車的2台小山貓都捐給花蓮地區，盼能協助災區清除淤泥，此外，也提供罹難者家屬1萬元資助，以及50萬元物資。

▲▼啟德機械重機、胡漢龑。（圖／記者陳凱力攝）

▲胡漢龑捐出小山貓，以及捐錢捐物資協助救災。（圖／ETtoday資料照）

對於這次堰塞湖溢流天災，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰也以個人身份，分別捐出一個月所得至該賑災專戶；藝人方面，天團五月天愛心也不落人後，這次他們也捐出500萬元，同時王心凌、劉若英也各捐出100萬，協助救災和災後重建工作，盼能為受災地區盡一份心力。

在一般民眾方面，同樣有網友喊出「普發1萬元全捐花蓮」，然而文章一出，卻有人擔心金流不透明，「有這樣的善念很好，但確定捐的錢送得到災民手上嗎？」「太多前車之鑑了，可能要謹慎一點」。

比起捐錢，其實災民更需要實質的物資援助，因此許多網友建議「建議別捐錢，捐物資比較好，自古以來捐錢=把錢丟水溝，哪裡都一樣」、「可以捐1萬的物資，這樣比較好」、「最好是直接買物資」。

民進黨發言人吳崢指出，中央黨部和花蓮縣黨公職攜手合作，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，已正式上線，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，指揮所會協助募集分配物資，另有立五處災情聯絡站，以利民眾災情聯繫通報並提供協助。歡迎各界一起提供救災物資，聯絡資訊如下：

媒合資源協助救災前進指揮所
地點：花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷 24號
聯絡人：谷暮哈就0967-005-582、Lamen張慧姬 0903-010-458

花蓮災情聯絡站：
民進黨花蓮縣黨部03-8359030
立委沈伯洋服務處03-8577881
議員張美慧服務處03-8338939
議員胡仁順服務處03-8322191
議員林則葹服務處03-8539100

爆破解決堰塞湖？　網友模擬畫面曝：43秒掃光光復鄉
堰塞湖最新空拍！　壩體被切削成V型
快訊／驚悚對撞！　台中女飛出傷重不治
LIVE／賴清德赴災區！　最新現場曝
家園變泥巴地苦笑　她無奈：喊撤離時水都來了
快訊／7、8月統一發票　千萬中獎號碼出爐
光復國中棒球場全毀　現場慘況曝
鳳林堤頂也溢流！　防汛道路流滿泥水
快訊／玖壹壹春風「爆熱戀郭書瑤」　黑底白字文首發聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

周思齊推修復計畫：我會全力守護家鄉

周思齊推修復計畫：我會全力守護家鄉

花蓮縣光復鄉因樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水傾瀉而下，造成嚴重災情。光復鄉孕育出許多職棒球星，不少球員紛紛在社群媒體上表達關心。退役球星周思齊繼昨日首度發聲後，今（25日）再度透過臉書寫下長文，強調「不管有多難，我都會和光復鄉一起走下去」，並宣布將與球芽基金會全力推動「修復計畫」，協助家鄉重建。

農業部長8月說「無立即危險」！律師反問1句

農業部長8月說「無立即危險」！律師反問1句

王定宇「殺傷力範本」外流　柳采葳諷：有人看不慣大嗑人血饅頭

王定宇「殺傷力範本」外流　柳采葳諷：有人看不慣大嗑人血饅頭

馬太鞍溪水灌阿陶莫部落　5分鐘淹2.1公尺高

馬太鞍溪水灌阿陶莫部落　5分鐘淹2.1公尺高

花蓮光復7旬婦腳傷走不動　高雄特搜隊揹下樓

花蓮光復7旬婦腳傷走不動　高雄特搜隊揹下樓

關鍵字：

吊車大王捐錢捐物資光復鄉往生者捐錢小山貓

讀者迴響

