堰塞湖溢流15死！石破茂、日議員慰問　外交部：由衷感謝溫暖關懷

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪峰沖毀馬太鞍溪橋，大水漫入光復鄉市區造成極大災情，今（25日）光復雨勢停緩太陽露臉，居民把握空檔開始整理家園，重型機具及小山貓進駐市區加速整理市容。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

颱風樺加沙重創東部地區，花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流引發嚴重水患，災情持續擴大，截至今日上午，已累計15人死亡、31人仍下落不明。日本首相石破茂昨晚在社群平台發文慰問台灣災情，哀悼罹難者並祈願所有受災民眾儘早恢復日常生活。對此，外交部今（25日）表達誠摯感謝，外交部長林佳龍也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

日本首相石破茂24日晚間在X平台發文慰問台灣樺加沙颱風災情，哀悼罹難者並祈願所有受災民眾儘早恢復日常生活；日本台灣交流協會代表片山和之及「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等日本朝野友我國會議員也在第一時間公開表達慰問之意，外交部及我國駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝。

外交部表示，石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣丹娜絲颱風及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範。我國政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。

外交部指出，外交部長林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。