花蓮光復7旬婦腳傷...滿屋泥漿走不動　高雄特搜隊揹下樓

記者許宥孺／高雄報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥水灌入光復鄉，造成至少14死多人失聯。高雄市消防局特搜隊昨（24）日晚間連夜趕赴救災，今日上午配合搜救犬、空拍機進行搜索，稍早再尋獲一名70歲左腳受傷的婦人，立即送往收容所安置。

▲高雄市特搜隊支援花蓮光復，於民宅二樓救出一名受傷的婦人。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市政府消防局特搜隊24日下午接獲花蓮縣政府支援救災工作請求，當日晚間7點立即從高雄出發，連夜趕赴現場協助救災。此次救災共計出動17輛救災救護車、警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人、5隻搜救犬（藍波、咪娜、歐瑟、萬斯、傳八）、8艘救生艇及2台無人機，並配備各式水域與人命搜救裝備器材。

▲▼高雄出動5隻搜救犬投入救災。（圖／記者許宥孺翻攝）



高雄市消防局特搜人員於25日凌晨1點20分抵達光復糖廠前進指揮所，立即與當地特搜人員瞭解最新災情並分配任務，並投入救災。根據現場指揮站統計，還有至少30位民眾失聯。

高市特搜隊25日早上深入光復鄉和平街與中山路、中華路一帶，並配合搜救犬及空拍機等裝備進行搜索。上午8點尋獲一對老夫妻後，稍早又在一棟民宅2樓救出一名70歲婦人，立即將她送往收容所安置。

據悉，婦人住家1樓遭大量淤泥灌入，婦人緊急跑到2樓避難，但受困在屋內多日，且逃難過程中腳部受傷，只能簡單包塑膠袋防止傷口感染，搜救人員穿越淤泥將她揹下樓，終於讓婦人不再擔驚受怕。

▲許多民宅遭大量淤泥灌入。（圖／記者許宥孺翻攝）