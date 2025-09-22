川習APEC會晤？　陸外交部曝「溝通之中」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普表示，他將在即將舉行的韓國亞太經合組織峰會（APEC）期間，與大陸國家主席習近平會晤，並推動達成TikTok協議。對此，大陸外交部透露，中美雙方正在溝通之中。

大陸外交部發言人郭嘉昆22日於例行記者會表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切的溝通和交往。他說，「中美雙方正在溝通之中，我目前沒有可以提供的信息。」

關於TikTok相關問題，郭嘉昆強調，中方在TikTok問題上的立場是清楚的。他說，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規利益平衡的解決方案。

郭嘉昆還強調，「希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境」。

另一方面，美國眾議員高級代表團日前抵達北京，與大陸政府官員進行會談。這是美國眾議員代表團六年來首次正式訪問大陸。

對此，郭嘉昆指出，中美在各領域保持著溝通。他說，中方願與美方相互尊重、和平共處、合作共贏，本著平等、尊重、互惠的精神，加強各領域的對話交流，通過溝通解決各自關切。「希望美方與中方相向而行，共同推動雙邊關係沿著正確軌道向前發展。」