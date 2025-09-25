　
國際

醉母硬推嬰兒車下樓梯　男嬰慘遭狂甩「臉猛撞牆」

▲▼醉母硬推嬰兒車走樓梯　寶寶慘遭狂甩撞電梯門。（圖／翻攝Telegram）

▲酒醉母親硬推嬰兒車下樓梯並且踹門，多次翻倒寶寶差點摔出來。（圖／翻攝Telegram）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一名34歲母親疑似喝醉，竟對年僅11個月大的孩子施暴，她強行推嬰兒車下樓梯或大力撞擊牆面，導致車輛翻倒、寶寶因為驚嚇及痛苦而嚎啕大哭。

監視器畫面顯示，安娜絲塔西亞（Anastasia Savchenko）疑因酒精影響，走路搖搖晃晃，只見她強行推著嬰兒車走下樓梯，摔了一跤之後，差點讓寶寶跌出來。隨後，安娜絲塔西亞又因無法順利開門而情緒失控，踹破玻璃門並且摔倒在碎片上，嬰兒也跟著倒地。

更誇張的是，等到終於進了電梯，明顯意識不清的安娜絲塔西亞，又多次推著嬰兒車「衝撞」電梯門，導致寶寶頭部多次撞擊牆面。

綜合俄媒報導，這起事件20日發生在頓河畔羅斯托夫（Rostov-na-Donu）。同大樓鄰居透過監視器目睹異狀後，向當局報案，並把影片上傳網路，「孩子倒掛在車內時，這位母親完全沒有伸出援手」。

安娜絲塔西亞迅速遭到拘留，坦承「酒精對我產生奇怪影響」，並且表示不希望失去孩子監護權。儘管全案仍在調查中，但兒福單位已經介入，而她如今面臨俄羅斯刑法第156條「疏於履行親職義務並虐待兒童」的指控。幸好，經過醫療檢查，寶寶身上未發現明顯傷勢。


ETtoday新聞網提醒您：
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
 

 
09/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

醉母硬推嬰兒車下樓梯　男嬰慘遭狂甩「臉猛撞牆」

虐童

