控遭老師體罰！基隆家長淚訴6歲女兒「拔光頭髮」　教育處回應了

▲家長控訴6歲女兒被幼兒園老師打出現情緒異常狀況。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆一名家長指控，領有身心障礙手冊重度的6歲女兒，就讀七堵某幼兒園大班後出現情緒異常，不僅自己拔頭髮拔到快禿頭，看了監視器還發現老師有打女兒的狀況。基隆市政府教育處指出，認定幼兒園老師對幼兒不當管教及不當對待，幼兒園教保員和負責人都處6000元罰款。

一名家長在基隆當地社團發文控訴，6歲女兒就讀七堵某幼兒園大班後，出現情緒異常，包含莫名哭泣、夜間驚醒、拒絕上學、吐口水、拉自己頭髮、尖叫，並多次口述「老師打(閩南語)」、「NO」、「出去」等語句，一直以為是轉換大班老師的適應期，直到8月27日早上9:30左右收到老師訊息和照片，才發現孩子把自己的頭髮都拔掉幾乎都要禿了。



多次要求看監視器影片，但校方僅提供片段，且常以「需廠商下載」、「園長出國」、「有個資問題」等理由拖延。最終在9月8日，家長才得以看到部分影像，其中包括8月22日早上，老師用上課的教學棒打孩子的頭部和手臂。當天老師在現場時說明因孩子有先打其他同學才施打。但影片上完全沒有孩子打同學等畫面。影片中還呈現老師因教導孩子戒尿布而態度很差且動作很大的拉孩子褲子並責罵孩子。還經常性在課堂中叫孩子出去離開教室。

家長進一步指出，孩子曾在8月間出現大腿與私密部位瘀青，懷疑與戒尿布過程有關，但校方並未積極查明。 之後老師與主任曾帶著禮盒到家中道歉，但孩子見到老師反應超大說「怕怕」。事件爆發後家長提告，但是檢察官認為無證據可以起訴要求和解。

基隆市政府教育處指出，全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法調查完畢，認定幼兒園老師對幼兒不當管教及不當對待，幼兒園教保員和負責人都處6000元罰款，並接受相關增能輔導。