地方 地方焦點

國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

▲2025國慶焰火首度在南投縣施放，圖為南投燈會施放焰火情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲2025國慶焰火首度在南投縣施放，圖為南投燈會施放焰火情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶晚會和國慶焰火將分別在台中、南投登場，南投縣政府指出，今年國慶焰火將施放近10年來新高的3萬2393發，並首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，綻放時形成如祥雲般的幻彩畫卷，搭配地面彩墨盆花煙火，上下輝映，打造南投專屬的浪漫奇景與創意視覺饗宴。

兼任國慶籌備委員會主委的韓國瑜24日偕同立法院副院長江啟臣、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕等舉辦跨縣市的聯合記者會，為國慶系列活動宣傳，立委馬文君和游顥、麥玉珍、楊瓊瓔，與僑委會副委員長李妍慧等人都出席參加。

許淑華致詞時感謝韓國瑜，讓南投建縣以來第一次國慶焰火能在貓羅溪與情人橋畔、天際與河岸交織的獨特場域施放，並將分12段主題、首度邀請蟬聯三屆亞洲百大女DJ「妖嬌」及DJ MR.GIN二位台灣知名DJ演出，有別以往多以交響樂搭配焰火施放。

除了主會場南投縣會展中心觀賞區，縣府也在南投市易經大學、旺來產業園區，設立焰火的高處觀賞點；而今年國慶焰火正值「2025南投世界茶業博覽會」活動期間，現場也將於當天下午5點到晚上9點50分，同步轉播國慶焰火活動節目。

另在主會場，白天將安排「雙十好市市集」、「放電樂園」等具節慶氛圍的體驗活動，包括在地風味小吃、特色美食餐車、伴手禮專區、青創品牌等特色攤位，並提供六款遊具，讓大小朋友一同玩樂放電；自下午四點起，在地優秀團隊輪番登場演出，由曾受邀至歐洲演出的南投舞蹈團和原聲童聲合唱團，第36屆金曲獎最佳原住民歌手獎姑慕巴紹等在地優秀團隊輪番登場，為夜間焰火盛典暖場；焰火晚會還有原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手擔綱壓軸演唱，相關詳情可見「114年國慶焰火在南投」官網： https://2025fireworks.nantou.gov.tw/。

相關新聞

南投家樂福品味南投專區即日起開賣

南投家樂福品味南投專區即日起開賣

南投縣政府與家樂福賣場合作推出「品味南投 × 家樂福」專區，於22日正式開賣，共匯集22家該品牌在地優質業者和百款農產品，另消費滿1千元即可獲贈南投國際茶博會「品味南投館」專用折價券100元。

南投國際茶博會10／4開幕　羅大佑領銜開唱

南投國際茶博會10／4開幕　羅大佑領銜開唱

中台灣好玩卡升級登場　暢遊茶博焰火享多重優惠

中台灣好玩卡升級登場　暢遊茶博焰火享多重優惠

驚悚畫面曝！重機高速撞機車　騎士噴飛身亡

驚悚畫面曝！重機高速撞機車　騎士噴飛身亡

恐怖瞬間曝！南投騎士闖燈遭撞飛亡

恐怖瞬間曝！南投騎士闖燈遭撞飛亡

關鍵字：

