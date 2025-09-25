國慶焰火在南投施放3.2萬發創10年新高　七彩水墨焰火+DJ演出

▲2025國慶焰火首度在南投縣施放，圖為南投燈會施放焰火情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶晚會和國慶焰火將分別在台中、南投登場，南投縣政府指出，今年國慶焰火將施放近10年來新高的3萬2393發，並首創「七彩水墨焰火」，融合日間彩煙與夜間照明彈，綻放時形成如祥雲般的幻彩畫卷，搭配地面彩墨盆花煙火，上下輝映，打造南投專屬的浪漫奇景與創意視覺饗宴。

兼任國慶籌備委員會主委的韓國瑜24日偕同立法院副院長江啟臣、南投縣長許淑華、台中市長盧秀燕等舉辦跨縣市的聯合記者會，為國慶系列活動宣傳，立委馬文君和游顥、麥玉珍、楊瓊瓔，與僑委會副委員長李妍慧等人都出席參加。

許淑華致詞時感謝韓國瑜，讓南投建縣以來第一次國慶焰火能在貓羅溪與情人橋畔、天際與河岸交織的獨特場域施放，並將分12段主題、首度邀請蟬聯三屆亞洲百大女DJ「妖嬌」及DJ MR.GIN二位台灣知名DJ演出，有別以往多以交響樂搭配焰火施放。

除了主會場南投縣會展中心觀賞區，縣府也在南投市易經大學、旺來產業園區，設立焰火的高處觀賞點；而今年國慶焰火正值「2025南投世界茶業博覽會」活動期間，現場也將於當天下午5點到晚上9點50分，同步轉播國慶焰火活動節目。

另在主會場，白天將安排「雙十好市市集」、「放電樂園」等具節慶氛圍的體驗活動，包括在地風味小吃、特色美食餐車、伴手禮專區、青創品牌等特色攤位，並提供六款遊具，讓大小朋友一同玩樂放電；自下午四點起，在地優秀團隊輪番登場演出，由曾受邀至歐洲演出的南投舞蹈團和原聲童聲合唱團，第36屆金曲獎最佳原住民歌手獎姑慕巴紹等在地優秀團隊輪番登場，為夜間焰火盛典暖場；焰火晚會還有原子少年Saturnday、吳思賢、陳芳語等歌手擔綱壓軸演唱，相關詳情可見「114年國慶焰火在南投」官網： https://2025fireworks.nantou.gov.tw/。