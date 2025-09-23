　
地方 地方焦點

南投家樂福品味南投專區即起開賣　消費滿千送茶博品牌館折價券

▲「品味南投」優質品牌產品於家樂福上架開賣。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「品味南投」優質品牌產品於家樂福上架開賣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與家樂福賣場合作推出「品味南投 × 家樂福」專區，於22日正式開賣，共匯集22家該品牌在地優質業者和百款農產品，另消費滿1千元即可獲贈南投國際茶博會「品味南投館」專用折價券100元。

縣長許淑華昨日出席「家樂福品味南投專區上架記者會」，家樂福公共事務部長陳依芳、縣議員林儒暘與南投市長張嘉哲，立委游顥與縣議員簡千翔服務處代表都到場參加，而也將加入今年南投世界茶博品味南投館的知名飲料品牌Mr. Wish，則由商流部經理蕭詩怡代表出席。

▲「品味南投」優質品牌產品於家樂福上架開賣。（圖／南投縣政府提供）

許縣長表示，縣府攜手家樂福推廣在地優質農產品，讓消費者能夠一次購足新鮮、安心的南投特色農產，透過大型通路支持青農與小農發展，誠摯邀請市民朋友前往家樂福選購茶葉、菇類、蜂蜜、果乾及加工品等多樣商品，體驗「品味南投」的多元魅力。

▲「品味南投」優質品牌產品於家樂福上架開賣。（圖／南投縣政府提供）

▲「品味南投」優質品牌產品於家樂福上架開賣。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處指出，家樂福品味南投專區即日起到10月底，邀請品香茶業、丞羽莊園、和平茶行、水葉農場、山御有限公司、斯莫克思文創有限公司、豐采菇業農企社、甕香特產企業有限公司、樹德半山夢工廠、蜂神森林養蜂場、集元果食品有限公司、逸和園檸檬宿、詠生農產行、真桂自然農場、皇廷養蜂場、二十一世紀生活事業股份有限公司、魚池人甜點製造所、玫開四度食用玫瑰園有限公司、協同農業有限公司、言羽荼事、有夠菜芽菜工坊、大丘園養蜂場、坤德茶莊等 22 家業者，共計105件產品上架販售，透過本次家樂福專區上架與Mr. Wish的在地採購，除展現南投農產與加工品的多元實力，也將串聯茶博、國慶焰火等縣內大型活動，進一步提升品牌能見度。

許淑華說，本次專區除展售多元農特產品，更結合2025南投世界茶業博覽會，提供消費滿千贈茶博品味南投百元折價券的優惠，並同步推出「品味南投國慶焰火限定茶品」，於家樂福南投門市與茶博會場「品味南投館」獨家販售，共推南投茶品及農業文化；她特別感謝Mr. Wish採購南投在地百香果、柳丁、甘蔗、脆梅、烏龍及高山茶研發飲品，拓展在地農產多元通路，也符合企業採購ESG永續精神，展現該品牌在推動在地共好與友善環境的承諾。

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

