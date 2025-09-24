堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大量泥水漫入光復鄉市區，光復鄉公所一樓堆滿淤泥。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（24日）回應，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊。

從民進黨內部群組看到，王定宇在群組內上傳光復鄉24日的14位罹難者位置圖，他說，全部都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，公所落實執行不力難辭其咎。阮昭雄則回應自己被標註的訊息，表示「收到」。

張惇涵說，溢堤是9月23日，目前14位罹難者都在要撤離的範圍內。民進黨立委林淑芬建議，哪一村講出來比較具體，14位罹難者都在那一村，前一天農業部就通知地方政府要撤離該村住戶，結果縣政府沒有完整撤離，導致死亡人數眾多。

民進黨立委李坤城提出疑問，不是9月21日就開始通報嗎？張惇涵回應共有三個時間點，9月21日，劉世芳指揮官要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日，早上要求執行撤離；9月23日，上午溢堤。

林淑芬還回應王定宇標註張惇涵、阮昭雄的訊息，表示「你寫這樣文縐縐，可以直接一點」。民進黨立委蔡易餘則看不下去，表示，「人民現在不想看中央和地方在人命關天還在互打，也許我們展現聖母病一點，用責備語氣唸自己人，怎麼通報應該撤離不再多次一點⋯⋯」。

對此，鍾佳濱稍早回應，民進黨團救災三原則是「中央進駐、地方互助、黨部支援」，救災最關鍵，政治口水也應該放一邊，重建家園最要緊，現在當務之急是提供災區最大的重建能量，包括物資、媒體都是重要的量能，輿論紛紛擾擾不是災民樂見的事情，天佑花蓮。