政治 政治焦點 國會直播 專題報導

樺加沙釀14死！綠黨團默哀11秒　救災3措施曝：循921模式

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜默哀約11秒。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜默哀約11秒。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風重創花蓮，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流，截至今（24日）早，已有14人罹難。民進黨團幹事長鍾佳濱率書記長陳培瑜在黨團記者會一開始就默哀約11秒。鍾佳濱表示，希望中央秉持上次雲嘉南災害，指派政務首長進駐災區協調相關的救災跟應變事宜；並致電黨秘書長徐國勇，希望比照上次由黨務工作主管率領同仁到地方進行支援；民進黨執政縣市長也會秉持當年921大地震後，各地方政府橫向互助情況，將自己的救災資源調度前往災區協助花蓮鄉親來應變。

民進黨團今日上午召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會。記者會一開始，幹事長鍾佳濱表示，為了這次風災不幸罹難、受傷的災民，「們為亡者哀悼、為傷者祈福，也希望後續的救災一切順利平安」，隨後並與書記長陳培瑜一同默哀約11秒。

▲▼ 民進黨立院黨團於黨團記者室召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會,鍾佳濱，范雲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民進黨團召開「政治口水閃一邊 救災搶險 平安第一 」記者會。（圖／記者徐文彬攝）

針對這次樺加沙所引發的災難，鍾佳濱指出，第一，在昨天知悉花蓮災情傳出後，黨團第一時間隨即向行政院秘書長張惇涵表達，希望中央能夠比照上次雲嘉南的災害，指派政務首長進駐災區來協調相關的救災跟應變事宜。

第二，鍾佳濱說，黨團也同時致電給黨秘書長徐國勇，表達在上次民進黨中央黨部有支援地方的災後復建工作，希望在今天的常會黨部向主席表達，希望黨中央也能夠比照上次由黨務工作主管率領同仁到地方進行支援。

第三，昨晚第一時間就看到各地方政府陸陸續續指派專業的當地救災團隊前進花蓮救援，鍾佳濱說，黨團也希望透過這個機會表達，民進黨執政縣市長也會秉持像當年921大地震後，各地方政府橫向互助情況，將自己的救災資源調度前往災區協助花蓮鄉親來應變。

陳培瑜則說，行政院長卓榮泰和副總統蕭美琴都已經前往花蓮，交通部長陳世凱昨晚第一時間已抵達花蓮，而認養花蓮選區的不分區立委沈伯洋也自己開車到花蓮。民進黨團和行政院執政團隊昨晚都第一時間加班討論相關因應，也跟花蓮當地縣政府、鄉公所積極討論。昨晚水已陸續退去，但汙泥、後續救災和家園恢復等工作仍需要大家團結進行。

副幹事長范雲也說，目前針對災情還有很多謠言，包括堰塞湖溢流沒有通知，但林保署已清楚澄清，有9次通報花蓮縣府，且昨日上午7時就建議強制撤離，遺憾有這樣的謠傳，請大家幫忙澄清假消息，救災優先，這不是推諉卸責的時候，民進黨公職也全力進入救災的行列。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

樺加沙颱風花蓮馬太鞍溪鍾佳濱陳培瑜范雲

