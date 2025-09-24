成功嶺新兵中彈照外流！網路瘋傳　軍方：恐侵害人格、隱私權

▲成功嶺邵姓新兵中彈案，事發後有邵兵的傷勢照片外流，軍方今日下午正式回應。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中成功嶺22日打靶意外造成18歲邵姓新兵重傷，現被送往三軍總醫院治療搶命中。不過，事發後，有一張疑似邵兵傷勢近照在網路流傳，引起網友討論。軍方今日正式聲明，該照片無法確認是否為當事者，且恐侵害人格、隱私權。

十軍團強調，本案刻由司法調查釐清，呼籲外界切勿不當傳送及引用，相關訊息以本部正式發布為主。中檢今日則說，目前暫無傳喚證人或再次入營，相關資料保全、調取中。

台中成功嶺22日打靶意外，造成18歲邵姓士兵左臉嚴重複雜傷口，被緊急送往烏日林新醫院搶救後，輸血80袋、2萬c.c.，耗時11小時手術才暫時穩住生命跡象，今日下午已經被轉送國軍三軍總醫院治療。

邵姓新兵頭部受到嚴重創傷，左側臉部已經看不出原貌，眼睛缺失，甚至因為疑似子彈打進頭部，部分彈頭在頭內碎裂，導致出現院方所說「金屬碎片」卡在頭部。

十軍團政戰主任鄭傑元說，22日下午4時許進行例行性射擊訓練，現場該把T91步槍共有3個彈匣，每個彈匣各有9發子彈，合計共27發，而當時射擊線上的其他鄰兵都已經完成射擊，邵兵是最後一個射擊的，引發意外的也是該把T91最後一發、也就是第27發子彈。

該把T91在事發後已經送往檢查鑑定，確認彈藥室沒有破損，初步排除機械與彈藥問題。依照規定，射擊現場有裝設監視器全程錄影，已經將相關影像扣押，案情細節、原因就交由檢方釐清，以昭公信。