媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

記者陳崑福、董美琪／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成17人喪生、另有17人失蹤，還有32人受傷，皆位於花蓮縣。台灣世界展望會動員人力投入救援並持續聯繫受災家庭，昨日社工在逐一聯絡服務個案時，發現許多家庭遭遇困境，部分住家及財物受損。經清查後，發現一名6歲女童小沂仍下落不明。媽媽今天擴大上網求助，稍早傳出女童已經找到人了，全身被泥沙覆蓋，目前已送至收容所安置。

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，6歲童找到了。（圖／記者陳崑福翻攝）



小沂居住在光復鄉大同村的平房，溢流發生時與乾姑姑及姑丈在家。當天母親外出上班，卻因災情被困無法返家，家人曾嘗試前往查看，但未找到孩子，媽媽向警方報案協尋，展望會及相關單位也全力聯繫與搜尋。

所幸在傍晚傳來好消息，小沂妹妹已被尋獲，但姑姑與姑丈不幸罹難。據了解，屏東特搜隊救援時，先割開屋頂準備垂降進屋，小沂被放在高處，童言童語地開心喊叫，當警消詢問「妳是一個人嗎？」她先回答「嗯」，再被追問時又說「還有阿公阿婆」。然而當被問及長輩位置時，她無法回答，場面令人鼻酸。小沂被救出時，全身幾乎被泥沙掩埋，目前已安置於收容所，並靠吃麵包補充體力。

▼花蓮光復6歲女童找到了！身陷泥沙中獲救。（圖／記者陳崑福翻攝）



花蓮縣消防局表示，今（24）日上午接獲通報，佛祖街46巷一戶人家仍有人受困，立即派出6名搜救人員前往。由於現場積水夾帶泥沙過高，隊員只能邊游邊攀爬，卻始終無法尋找到入屋路口。

直到下午2時許，雨勢稍歇，搜救隊利用空拍機建模，確認建築受損情形並規劃行進方向。15時24分，搜救人員成功破壞進入，發現受困已兩天的6歲女童，並於16時54分將她平安送回指揮站。

▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，6歲童找到了。（圖／記者陳崑福翻攝，下同)

