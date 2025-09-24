　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

記者劉昌松／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成17死，災害尚未停損，藍綠陣營已公開相互究責，為釐清中央與地方處置過程是否有人為疏失，花蓮地檢署24日已分案，正調取相關資料。在此同時，法務部指示高檢署，從北部地檢署派出5組檢察官、法醫趕赴花蓮臨時指揮所，支援罹難者相驗，儘速釐清罹難者死因，以利家屬處理後續事宜。

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，社工視角。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，引爆中央地方互相究責。（圖／記者王兆麟翻攝）

針對堰塞湖溢流導致下游居民傷亡，國民黨立委傅崐萁先前公開質疑，立院8月審查丹娜絲颱風災後重建600億預算時，就有把花蓮堰塞湖納入並三讀通過，但當時農業部評估沒有立即潰堤的危險，希望行政院負責；行政院則表示，從9月21日起，已9度預警縣府安排居民撤離。

中央與地方互相指責的戲碼，24日在花蓮前進指揮所現場上演，行政院長卓榮泰到場了解災害應變情形時，與傅崑萁發生2次爭執衝突，傅崐萁指出，「花蓮縣長徐榛蔚從禮拜日就開始聯繫、禮拜一就坐鎮撤離，也謝謝軍方協助，主責單位包含鄉公所一起協助，但垂直撤離部分，就是行政院三種方式其中一種，是憑藉農業部告訴大家資訊，溢流時間70到120分鐘，我再講一次！」

此時卓榮泰忍不住打斷表示，我來這裡還有兩三個地方要看，要看今天要處理的問題，要追究責任之後再來談，先來討論今天要處理的問題。傅崐萁仍堅持說完，直指堰塞湖「就是潰堤，行政院一直說溢流」，時間遠遠不是70到120分鐘可以處理…卓榮泰起身再度打斷傅崐萁稱，「不好意思，這樣的討論沒有意義，部會首長來是要解決問題」，「人民等的不是這一刻！」卓榮泰說完轉身離開。

▲▼ 國民黨、民進黨在前進指揮所吵架。（圖／攝影中心攝）

▲卓榮泰、傅崐萁在花蓮前進指揮所發生爭執。（圖／攝影中心攝）

總統賴清德24日也表示，面臨強颱樺加沙及其所帶來的外圍環流，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規劃」來撤離民眾。

針對花蓮災情發生重大傷亡，法務部已啟動相關應變機制，部長鄭銘謙指示高檢署檢察長張斗輝協調人力，現已有5組檢察官與法醫進駐花蓮臨時指揮所，同時保護司協調更保、犯保給予災區弱勢個案經濟補助，減緩災害影響，避免更生、馨生家庭陷入經濟困境，落實「柔性司法」的溫暖關懷。

此外，法務部也在第一時間指派主任檢察官進駐中央災害應變中心，隨時提供法律意見與調度司法支援，並與各部會保持緊密聯繫，全力協助完成救援行動與後續處置，將持續關注災情發展，並全力配合行政院及相關部會應變措施，確保災後司法與法律服務不中斷，給予最即時、適切的協助。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮急需援手！　捐款管道一次看

