　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，大水重創光復鄉。林業及自然保育署24日釋出3分鐘簡易影片，說明為何不能用工程手段破壞壩體或引流，同時也發文列出自7月起至今的處理時間軸，強調早在9月21日起陸續告警，甚至在溢流當天發布7次紅色警戒，並通報花蓮縣府。

時間軸：

•7/26花蓮分署成立堰塞湖應變小組，完成查證、通報下游留意災害風險
•7/26、7/27、8/4空勤總隊直升機空勘3次，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂評估裝設水位計
•7/26起航遙測分署執行航拍取像任務17次，完成航照影像解算與立體建模，計算堰塞湖蓄水量與上升速率
•7/26〜8/3完成堰塞湖量體分析、災害風險初步評估、建立防災預警機制
•8/1林業保育署召開專家工作會議，研商後續應變處置重點
•8/6花蓮分署邀集下游單位召開防災分工協調會
•8/7林業保育署廖副署長率隊現勘並拜會花蓮縣政府，協商疏散撤離及應變作為，饒秘書長指示請消防局主政協調各局處積極應處
•8/11花蓮縣政府召開保全戶疏散撤離因應作為研商會議
•8/12林業保育署召開第一次專家諮詢會議
•8/12因應楊柳颱風，花蓮縣政府啟動預防性疏散避難，完成697人撤離工作
•8/12〜8/15花蓮分署於萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮召開4場地方說明會
•8/14堰塞湖應變小組會議解除警戒管制
•8/20林業保育署召開第二次專家諮詢會議、湖區架設水位計
•農業部成立專案小組
•8/27農業部成立專案小組召開第一次會議，設三工作分組，分別研訂重要工作項目並設定管制時程
•8/28花蓮分署召開河道疏濬協調分工會議，達成9月底前疏濬60萬噸總量目標
•8/27-9/4花蓮分署深山特遣隊9人徒步前往探勘下切至湖區路線
•9/8農業部專案小組工作分組會議，決議請就各類天候情境(包括地震)分別訂定警戒標準，適時發布警訊
•9/9內政部召開專案會議，研商地震超越基準值後，如何既有警戒機制與警報發布手段，讓民眾收到訊息快速自主疏散撤離
•9/11林業保育署召開地震之預警與發布機制研商會議，於超越震度基準時立即由縣府消防局發送細胞廣播簡訊予民眾
•9/15行政院政務會議馬太鞍溪堰塞湖應處報告案，向院長簡報說明完整因應作為及成果
•9/17花蓮縣政府召開疏散撤離專案小組分工會議，確認由縣農業處主政、相關局處配合辦理
•9/19農業部專案小組召開第2次會議，並依據專家建議請花蓮縣政府進行警戒區疏散作業
•9/20中央災害應變中心會議，因氣象預報雨量可能達600毫米，依據專家建議，擴大疏散範圍，並請花蓮縣府進行疏散作業
•9/21上午11:00發布黃色警戒與細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施
•9/22 上午7:00發布紅色警戒，並於7:00、09:00、12:30 分別發布細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施
•9/23 00:00時起，共發布7次紅色警戒通報單予花蓮縣府，並於6:00發布細胞廣播簡訊提醒民眾採取避難措施；14:50 堰塞湖溢流後，於 15:00、16:30再度發布細胞廣播簡訊提醒民眾儘速避難。

林保署表示，24日上午以無人機空勘結果，溢流口下切了80米，目前蓄水面積約50公頃，蓄水量還有2300萬噸。

林保署指出，堰塞湖如同一個土砂堆積而成的臉盆，原先裝了9100萬噸水，水滿之後開始向外溢流，並帶走堆積在盆邊的土砂，因此壩體盆緣會出現破口並逐漸下切，目前已下切了80米，估計23日有6800萬噸水流出，目前剩餘2300萬噸。

林保署解釋，堰塞湖位處偏遠山區的深谷，根本無路可及，連人員步行的路徑都沒有，無法運送工程重機具，連工作人員都是由空勤總隊直升機接運，才能搶時間在壩體安裝水位監測儀器，否則堰塞湖邊坡仍持續有土石崩塌，人員停留稍久都險象環生，遑論萬一發生地震及豪大雨，處境將更加危險。

林保署說，分署早在7月26日就已航拍取像任務17次，計算堰塞湖蓄水量與水位上升速率，經過專家推估，即使不再發生颱風或豪大雨，僅以日常雨量推估，堰塞湖也會在10月初自然溢流，在溢流前的短短2個月期間，不論是技術或時效上，以工程手段改變堰塞湖都不可行，只能在溢流前先協調執行下游疏濬、河床堤岸缺口與補強馬太鞍橋墩。

▲▼花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

為此，林保署除了安置水位計及即時監視鏡頭，掌握水位資訊，分析堰塞湖量體、災害風險初步評估，也以4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離的防災預警機制，密切監測可能的溢流時間，並在八月楊柳颱風來襲時，就通報花蓮縣政府進行過首次疏散，也同步發送簡訊，提早對下游居民提出預警。

林保署指出，這次的樺加沙颱風，就是依颱風大豪雨情境，設定警戒疏散範圍，並在9月21日通知花蓮縣政府進行疏散。如今堰塞湖剩餘壩體及湖水，林保署將持續嚴密偵測、及時告警，也提醒目前紅色警戒尚未解除，請民眾不要靠近馬太鞍溪河道，「天災帶來傷痛，我們會竭盡所能降低傷害，祈求一切早日回復。」

相關工作會議及紀錄｜https://reurl.cc/qYjbjE

▼縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚，下同）

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚）

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚）

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚）

▲▼花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成17死，災害尚未停損，藍綠陣營已公開相互究責，為釐清中央與地方處置過程是否有人為疏失，花蓮地檢署24日已分案，正調取相關資料。在此同時，法務部指示高檢署，從北部地檢署派出5組檢察官、法醫趕赴花蓮臨時指揮所，支援罹難者相驗。

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

即／徐榛蔚宣布開立賑災專戶、物資捐贈窗口

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

洪水重創花蓮光復鄉4彩券行全毀　台彩承諾恢復營運

洪水重創花蓮光復鄉4彩券行全毀　台彩承諾恢復營運

關鍵字：

林保署溢流花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面