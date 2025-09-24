林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，大水重創光復鄉。林業及自然保育署24日釋出3分鐘簡易影片，說明為何不能用工程手段破壞壩體或引流，同時也發文列出自7月起至今的處理時間軸，強調早在9月21日起陸續告警，甚至在溢流當天發布7次紅色警戒，並通報花蓮縣府。

時間軸：

•7/26花蓮分署成立堰塞湖應變小組，完成查證、通報下游留意災害風險

•7/26、7/27、8/4空勤總隊直升機空勘3次，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂評估裝設水位計

•7/26起航遙測分署執行航拍取像任務17次，完成航照影像解算與立體建模，計算堰塞湖蓄水量與上升速率

•7/26〜8/3完成堰塞湖量體分析、災害風險初步評估、建立防災預警機制

•8/1林業保育署召開專家工作會議，研商後續應變處置重點

•8/6花蓮分署邀集下游單位召開防災分工協調會

•8/7林業保育署廖副署長率隊現勘並拜會花蓮縣政府，協商疏散撤離及應變作為，饒秘書長指示請消防局主政協調各局處積極應處

•8/11花蓮縣政府召開保全戶疏散撤離因應作為研商會議

•8/12林業保育署召開第一次專家諮詢會議

•8/12因應楊柳颱風，花蓮縣政府啟動預防性疏散避難，完成697人撤離工作

•8/12〜8/15花蓮分署於萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮召開4場地方說明會

•8/14堰塞湖應變小組會議解除警戒管制

•8/20林業保育署召開第二次專家諮詢會議、湖區架設水位計

•農業部成立專案小組

•8/27農業部成立專案小組召開第一次會議，設三工作分組，分別研訂重要工作項目並設定管制時程

•8/28花蓮分署召開河道疏濬協調分工會議，達成9月底前疏濬60萬噸總量目標

•8/27-9/4花蓮分署深山特遣隊9人徒步前往探勘下切至湖區路線

•9/8農業部專案小組工作分組會議，決議請就各類天候情境(包括地震)分別訂定警戒標準，適時發布警訊

•9/9內政部召開專案會議，研商地震超越基準值後，如何既有警戒機制與警報發布手段，讓民眾收到訊息快速自主疏散撤離

•9/11林業保育署召開地震之預警與發布機制研商會議，於超越震度基準時立即由縣府消防局發送細胞廣播簡訊予民眾

•9/15行政院政務會議馬太鞍溪堰塞湖應處報告案，向院長簡報說明完整因應作為及成果

•9/17花蓮縣政府召開疏散撤離專案小組分工會議，確認由縣農業處主政、相關局處配合辦理

•9/19農業部專案小組召開第2次會議，並依據專家建議請花蓮縣政府進行警戒區疏散作業

•9/20中央災害應變中心會議，因氣象預報雨量可能達600毫米，依據專家建議，擴大疏散範圍，並請花蓮縣府進行疏散作業

•9/21上午11:00發布黃色警戒與細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施

•9/22 上午7:00發布紅色警戒，並於7:00、09:00、12:30 分別發布細胞廣播簡訊，提醒民眾依據政府指示採取避難措施

•9/23 00:00時起，共發布7次紅色警戒通報單予花蓮縣府，並於6:00發布細胞廣播簡訊提醒民眾採取避難措施；14:50 堰塞湖溢流後，於 15:00、16:30再度發布細胞廣播簡訊提醒民眾儘速避難。

林保署表示，24日上午以無人機空勘結果，溢流口下切了80米，目前蓄水面積約50公頃，蓄水量還有2300萬噸。

林保署指出，堰塞湖如同一個土砂堆積而成的臉盆，原先裝了9100萬噸水，水滿之後開始向外溢流，並帶走堆積在盆邊的土砂，因此壩體盆緣會出現破口並逐漸下切，目前已下切了80米，估計23日有6800萬噸水流出，目前剩餘2300萬噸。

林保署解釋，堰塞湖位處偏遠山區的深谷，根本無路可及，連人員步行的路徑都沒有，無法運送工程重機具，連工作人員都是由空勤總隊直升機接運，才能搶時間在壩體安裝水位監測儀器，否則堰塞湖邊坡仍持續有土石崩塌，人員停留稍久都險象環生，遑論萬一發生地震及豪大雨，處境將更加危險。

林保署說，分署早在7月26日就已航拍取像任務17次，計算堰塞湖蓄水量與水位上升速率，經過專家推估，即使不再發生颱風或豪大雨，僅以日常雨量推估，堰塞湖也會在10月初自然溢流，在溢流前的短短2個月期間，不論是技術或時效上，以工程手段改變堰塞湖都不可行，只能在溢流前先協調執行下游疏濬、河床堤岸缺口與補強馬太鞍橋墩。

▲花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖空拍。（圖／地方中心翻攝）

為此，林保署除了安置水位計及即時監視鏡頭，掌握水位資訊，分析堰塞湖量體、災害風險初步評估，也以4種不同情境，分別訂定警戒及建議疏散撤離的防災預警機制，密切監測可能的溢流時間，並在八月楊柳颱風來襲時，就通報花蓮縣政府進行過首次疏散，也同步發送簡訊，提早對下游居民提出預警。

林保署指出，這次的樺加沙颱風，就是依颱風大豪雨情境，設定警戒疏散範圍，並在9月21日通知花蓮縣政府進行疏散。如今堰塞湖剩餘壩體及湖水，林保署將持續嚴密偵測、及時告警，也提醒目前紅色警戒尚未解除，請民眾不要靠近馬太鞍溪河道，「天災帶來傷痛，我們會竭盡所能降低傷害，祈求一切早日回復。」

相關工作會議及紀錄｜https://reurl.cc/qYjbjE

▼縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚，下同）