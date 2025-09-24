快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶　花蓮物資捐贈窗口一次看

▲花蓮縣縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府）
記者柯沛辰／綜合報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，街道景象滿目瘡痍。縣長徐榛蔚表示，縣府已開立賑災專戶，以及物資捐贈窗口，感謝各界朋友不僅關心，還希望透過實際行動支持災後重建，縣府與各方團隊將持續投入清淤、搶修與安置，盼善心匯聚守護花蓮。
物資捐贈
聯繫與捐贈專線：0933488880
北區物資捐贈電話3線: 0975769072、0937910364、0937909124
光復物資受理（勞資科）前進指揮所物資聯繫窗口電話：0966-589021
賑災捐款
戶名：花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶
捐款銀行：臺灣銀行花蓮分行（銀行代號0040185）
帳號：018-038-098-191
備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」
匯款後，請將匯款單或收據傳真或寄至電子信箱，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號／統一編號、電話及收據寄送地址，以利寄發收據。
• 傳真號碼：03-8227405
• 電子信箱：sc@hl.gov.tw
• 傳真後請來電確認，時間：週一至週五 08:00－17:30
• 手寫資料請以正楷書寫，避免影響收據寄送。
資訊查詢
馬太鞍溪堰塞湖資訊專區 https://www.hl.gov.tw/ysh/
停電及停水查詢 https://reurl.cc/qV9agR
▼縣長徐榛蔚公布光復鄉市區災情狀況。（圖／翻攝自臉書／徐榛蔚）
