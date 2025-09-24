快訊／徐榛蔚宣布開立賑災專戶　花蓮物資捐贈窗口一次看

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成17人喪生、另有17人失蹤，還有32人受傷，皆位於花蓮縣。台灣世界展望會動員人力投入救援並持續聯繫受災家庭，昨日社工在逐一聯絡服務個案時，發現許多家庭遭遇困境，部分住家及財物受損。經清查後，發現一名6歲女童小沂仍下落不明。媽媽今天擴大上網求助，稍早傳出女童已經找到人了，全身被泥沙覆蓋，目前已送至收容所安置。