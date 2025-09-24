彰化離奇車禍！菜販「美華」撞死路人「美華」　落跑下場曝

▲彰化女菜販清晨趕賣菜撞死阿嬤肇逃。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

今年4月間發生在彰化花壇一起死亡車禍，一名60歲女菜販開車行經彰員路2段時，不慎撞死75歲的阿嬤，巧合的是，2人的名字竟然都是「美華」。彰化地院近日審結，判處駕駛美華有期徒刑1年8月，但考量她已與家屬達成80萬元和解，宣告緩刑4年，給予自新機會。

這起不幸事件發生在4月26日凌晨4時許，一名菜販駕駛白色轎車，行經花壇鄉文德宮前路橋，因未注意車前狀況，當坦將一名阿嬤當場遭猛烈撞擊倒地，頭部外傷併顱骨骨折、多處肋骨骨折，送醫前已無生命跡象。

離譜的是，肇事女駕駛竟未下車查看或報警，直接駕車逃離現場。附近居民聽聞撞擊巨響報警，警方到場後僅見重傷倒地的阿嬤，緊急送醫仍回天乏術。

▲阿嬤遭女菜販撞死。（圖／ETtoday資料照）

警方調閱周邊監視器循線追查。於3小時後通知施女到案，面對證據，施女坦承當時正準備前往市場擺攤，因天色昏暗未注意路人，發生事故後一時慌亂選擇逃逸。檢方相驗後依過失致死和肇事逃逸罪起訴。

法院審理發現，案發時天候晴朗、夜間有照明，路面狀況良好，施女完全有足夠時間反應，卻疏於注意車前狀況，認定有明顯過失。

▲彰化女菜販清晨趕賣菜撞死阿嬤肇逃。（圖／ETtoday資料照）

令人感慨的是，肇事者與死者恰巧同名名字都叫「美華」，審判過程中，施女悔悟，並與死者的家人以80萬元達成調解，約定先支付30萬元，餘款50萬元分5期償還。

法官審酌施女坦承犯行、無前科，且以賣菜為生月收入僅2-3千元仍願賠償，顯示悔意。依過失致死罪判刑9月、肇事逃逸罪判刑1年4月，合併執行1年8月，但給予緩刑4年。緩刑條件是施女必須嚴格履行調解內容。若任何一期款項未按時支付，將可聲請撤銷緩刑。