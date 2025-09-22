　
社會 社會焦點 保障人權

女客染髮慘遭設計師伸手性侵　他喊冤：多年來的按摩習慣

▲女孩,哭泣,掩面。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

▲北市理髮師趁機性侵鄰居女客一審遭判4年。（示意圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市某理髮廳陳姓理髮師趁鄰居女客小花（化名）染髮時，違反意願以手指侵入小花陰道，出庭時辯稱僅碰內褲邊緣、為按摩慣例，且被害人可自由離去卻未求救。士林地院審理後，認為陳男事後在LINE道歉、協商30萬賠償，已印證犯行，依《刑法》第221條第1項強制性交罪判刑4年，可上訴。

判決指出，陳男與小花一家為多年鄰里往來，他與小花父親也相熟。2023年某日，小花依約到店染髮，在上色等待期間，陳男先為其按摩肩頸，接著搬椅坐在左前方，將小花左小腿抬放在自己大腿上，自小腿往上按摩並把手伸入裙內觸及大腿內側；隨後移至右側，以相同方式伸手入裙按摩右小腿，未徵得同意即以手指伸入內褲並插入陰道1次。

小花事後在家族群組提及遭侵害，在家人追問下，她才開始用LINE詢問陳男並截圖保存，接著向警方報案驗傷，檢方依法起訴。

開庭時，陳男坦承「手有伸到裙內、碰到內褲（或安全褲）邊緣」，辯稱是多年服務習慣、順勢按摩，否認伸入內褲更無插入陰道。他也主張，當時雙手塗有具薄荷涼感的青草霜，若真伸入內褲應留有痕跡或造成不適；且理髮廳鐵門未關、小花可自由離去、父親又住在隔壁，卻未即時求援，與常理不符。

法院審理時，援引被害人證詞，並檢視雙方LINE對話。法官指出，小花在訊息中明確質問「手指伸進下體」等細節時，陳男並未否認，反而連聲道歉「我錯了、對不起」，甚至提出以20萬元現金加10萬元分期方式和解，還主動傳訊小花父親求情，故認，這些事後態度已足以印證犯行。

法院強調，性侵案件本具隱密性，不能僅因被害人當下沒有大聲呼救或立即求助，就否定其指訴。小花自述因擔心遭進一步攻擊，只能壓抑情緒、裝作鎮定，這樣的反應並非不合常理。

法官認陳男僅為滿足私慾，無視被害人性自主，行為嚴重侵害身心。雖然他一度口頭答應賠償，但最終未與被害人和解、也未實際賠付，且始終否認犯行，因此無從從輕考量。審酌其家庭狀況、學歷及經濟條件後，判處有期徒刑4年。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

