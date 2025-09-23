應酬遭老闆性侵！陸首認定「性侵工傷」　女子穿同件衣服出庭捍衛尊嚴

記者魏有德／綜合報導

在公司擔任銷售總監的崔麗麗於2023年9月參加公司應酬後，被老闆趁其酒醉拖入房間性侵得逞，事後雖向法院提告，刑事判決成立，但遭到公司解僱。在老公的支持下，崔麗麗遂展開一條艱辛的維權之路，直至近期，她成為大陸首例「性侵認定工傷」的受害者並於今（23）日再次出庭，持續求償逾百萬元（人民幣，下同）的補償。

▲崔麗麗穿著被性侵當天同一套衣服出庭，展現出堅強勇敢的一面。（圖／翻攝大象新聞）

《瀟湘晨報》報導，9月23日，全國首例「性侵認定工傷」案，另案停工留薪期待遇等（勞動爭議案）在天津市津南區人民法院開庭審理。選這個日子開庭，正好距離崔麗麗被侵害兩週年，而其停工留薪期截止日期是今年9月22日。

崔麗麗出庭時，特別穿上兩年前被性侵時的衣服和鞋子，她表示，「它已經變成我的戰袍，共同見證我捍衛尊嚴。」

▲崔麗麗成為大陸首個「性侵認定工傷」的案例。（圖／翻攝環球網）

法院於2024年4月裁定其老闆王某強奸罪成立，判處有期徒刑四年。判決認定依據包括酒店監控畫面（記錄崔麗麗醉酒狀態、被帶入房間及事後走廊行為等）、酒店保安與前台等第三方證詞、以及旁房錄音等，構成較為完整的證據鏈。庭審中，王姓老闆曾辯稱，崔麗麗事後已清醒並係「自願」，但法庭未採信其說辯。

刑事勝訴後，崔麗麗卻在2024年4月18日遭公司以「未遵守請假制度、無故曠工」為由解僱。此後，她啟動勞動仲裁與工傷認定程序，仲裁階段曾裁決企業需賠償約113萬元（含加班費、未休年假等），直至2025年8月11日，涉事公司未在規定期限內上訴，代表著仲裁判決生效，崔麗麗也成為大陸「首例獲認定為工傷的職場性侵受害人」。

▲崔麗麗被王姓老闆帶至房間內性侵得逞。（圖／翻攝環球網）

崔麗麗今（23）日出席的庭審則聚焦在追加的停工留薪期（2025年2月至9月22日）等後續待遇，追加約50萬元薪資請求，合計超過百萬。

崔麗麗曾堅強地表示，回望來路，仍記得那片泥濘，自責與羞恥像藤蔓纏住腳踝，報警的念頭一次次被「要是丟工作怎麼辦」而按滅，「可該恐懼的，從來不是受害者。」