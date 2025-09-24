不只臉書！Threads「1實用功能」被取消　網曝「2解法」神救援

▲有網友發現，臉書和Threads的搜尋功能無法使用。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人滑社群軟體，若想尋找特定的貼文，便會搜尋相關的關鍵字。不過，有網友發現，臉書偷偷把搜尋功能拿掉，以致於用戶找不到貼文，甚至連Threads的搜尋功能也一樣，引發網友罵聲連連，也有專業網友分享解決方法。

有網友在《Threads》痛批，不只Facebook的搜尋功能被拿掉了，Threads的搜尋功能也正式爛掉，以前或多或少還能查到資訊，現在那個搜尋欄等於已經全殘。

貼文一出，引來大批網友共鳴，「為什麼2大平台search功能要退化，到底有什麼居心」、「threads搜尋爛到搜出來的文章完全沒有包含關鍵字」、「脆現在查了蠻多都是舊文…按最新顯示出來的也不見得是關鍵字相關的內容」、「Threads之前還可以搜尋自己的留言，現在完全不行」、「真的看不懂在幹嘛，現在要查文章都查不到」。

對此，有專業網友分享能短暫使用的方法，「facebook.com/search/posts?q=<你要搜尋的東西>」，如果要搜尋關鍵字有2個，可以用「%20」分開關鍵字，例如「二手、電腦」，就會變成「/search/posts?q=二手%20電腦」。

另外，還可以透過搜尋引擎，輸入「site:facebook.com 半形空格+關鍵字」，Threads也是同樣做法，在搜尋引擎鍵入「XXX site:threads.com」。網友感嘆，不明白為什麼搜尋功能被刪除，不過將來如果搜尋貼文要付費訂閱功能的話，也不意外就是了。

