月老生日逢中秋！北京「求脫單」最靈神廟　大排長龍爭搶姻緣紅線

▲ 大陸十一長假遇到中秋節也是「月老星君」生日，北京單身男女一早來拜月老。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸今年十一長假進入倒數階段，恰巧今（5）日也是農曆八月十五中秋節，不僅是華人傳統的「團圓節」，同時也是掌管姻緣的「月老星君誕辰日」，相傳選這天拜拜祝福月老生日，一定會心想事成，姻緣圓滿。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京最靈的月老殿，就坐落於地安門外的皇家敕建火神廟，一大早開始湧入拜拜人潮，女性佔大多數。該廟宇有千年歷史，長年香火鼎盛，尤其「月老星君」與狐大仙非常靈驗，等同台北霞海城隍廟，也是北京香火最鼎盛廟宇之一。

今年中秋「月圓人團圓」，巧遇「月老星君」農曆八月十五生日，整座京城就屬地安門外的77號火德真君廟最熱鬧，該廟俗稱「火神廟」，始建於唐貞觀六年（632年），於明萬曆三十八年（1610年）在元代廟址上進行改建，清乾隆二十四年（1759年）進行重修，是元明清三朝皇家御用千年古廟，目前在北京少數免費開放觀光參拜的寺廟。

▲ 火神廟經歷元明清三代皇家御用廟，後來供奉月老成為京城百姓求姻緣的情感寄託。（圖／記者任以芳攝）

火神廟是北京城內保存最完整的明清古廟之一，主祀「火德星君」，因而得名「火神廟」。但在廟宇側殿中，特別供奉一尊「月老星君」，據傳清代時期的老百姓前來祈求姻緣，久而久之，成為京城男女感情信仰中在，是北京少數同時兼具火神與月老信仰的廟宇。

《東森新媒體ETtoday》記者選在今天中秋節前往採訪，有不少香客手捧線香、鮮花，或是月餅、水果等供品，依序進入廟內參拜。廟中主殿供奉的「月老星君」擺滿了紅線、香火與祈願卡，許多人虔誠焚香、合掌默禱，希望能「牽起一段好姻緣」。

一位來自倫敦的留學生林同學十一長假回老家河北，特地與朋友到北京遊玩，她告訴《東森新媒體ETtoday》記者，「我是第一次來，也知道這邊月老廟很靈驗。」當記者問，「有求籤嗎，真的很靈？」她又回答，「我剛求籤覺得有符合心裡所想。

還有一對來自北京姐妹接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問，「今天是月老生日，又剛好中秋節，我跟姊姊來拜拜，希望能找到合得來的另一半。」

▲ 火神廟的「月老星君殿」一大早開始大排長龍，號稱京城最靈姻緣廟。（圖／記者任以芳攝）

由於大多數來拜拜民眾、遊客都是第一次，廟方工作人員也會介紹廟宇歷史故事，火神廟原為官祀場所，過去祈求城中火患平安，漸漸的民間信仰漸盛，清朝時期居民在廟旁設置「月老祠」，祈求姻緣、家庭和合。數百年來，這裡逐漸成為北京人求姻緣的熱門去處，特別在農曆七夕、元宵與中秋節，每個月農曆十五，都會有許多誠心的男女來拜拜。

正好今年中秋節又逢月老誕辰，記者也觀察北京市民拜拜的供品也很講究，由於月老殿不能拍照，但現場擺滿鮮花、月餅、紅棗、蘋果與糖果等喜氣供品，隨喜抽籤後，廟方人員分享現場供品給香客，讓每個人感受月老生日的喜悅之情。

至於民間相傳拜月老的供品也有學問，比如大紅色的「紅棗」寓意「早日成婚、信福美滿」；「蘋果」代表「平安喜樂」；「月餅」象徵「圓滿團圓」，也有人會供奉「石榴」象徵多子多孫，子孫綿延之意。

供品之外，來拜拜的民眾也可以自己準備一條紅線或紅絲帶，也可以花錢購買廟裡紅線，寫上自己的姓名與願望，再與月老像前面祈求心願，象徵祈求月老「牽紅線、結良緣」。

拜月老也有順序講究，一般先向火神行禮，祈求家庭平安，再轉向月老祠墊，獻香三柱、叩首三次，誠心祝禱自己的願望。若已有伴侶，則可祈求感情穩定、相知相守；單身者則可誠心祈願早遇良緣。

▲ 火神廟不只有「月老星君殿」，還有財神殿可求財、求工作順利也很靈驗。（圖／記者任以芳攝）

火神廟除了供奉「月老星君」，正對山門的是三官殿，供奉天、地、水三官，殿內供奉道教護法神王靈官；熒惑寶殿（火祖殿），供奉火德熒惑星君；斗姥閣、萬歲景命閣（俗稱玉皇閣），還有財神殿、觀音殿、狐仙殿。

根據歷史記載，月老，又稱「月下老人」，最早見於唐代文人李復言《續幽怪錄》所載「定婚店」故事，相傳祂掌管天下男女姻緣，能以一根紅線將有緣人相繫。這個傳說後來廣為流傳，逐漸形成月老信仰。

月老信仰象徵「緣分天定」，在傳統社會被視為婚姻幸福的守護神。許多地方會在農曆八月十五、七月初七等節日祭拜月老，祈求愛情順利、婚姻美滿。北京火神廟的月老祠則以「求得快、應得準」聞名，被民間暱稱為「京城最靈月老」。

▼ 火神廟掛滿民眾紅色祈福小語。（圖／記者任以芳攝）