花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

記者王兆麟、郭玗潔／花蓮報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，導致下游多處保全區遭淹沒。台灣世界展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，其中有位受助媽媽家住光復鄉大同村平房，當時去上班，將6歲孩子交給乾姑姑、姑丈照顧，溢流時媽媽受困無法及時趕回家，請親友去家裡查看，但至今都找不到女童，已報警處理，媽媽也焦急公布小孩照片，希望大家一起協尋。

▲6歲女童失聯，母親焦急公布照片協尋。（圖／記者王兆麟翻攝)

花蓮縣光復鄉昨23日因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖毀橋梁，灌入光復市區造成嚴重災害，截至目前為止，已有14人死亡、34人受傷、124人失聯。台灣世界展望會第一時間展開救援行動，鳳林二中心社工高晨瀚表示，昨日下午3點多聽到轟隆溪水聲，原本以為只是雨勢過大，但很快發覺不對勁，立刻往3樓跑，從頂樓往外望時，已是一片汪洋，車輛被急流沖走。他自己也是受災戶，家裡與車子都泡水，能深刻體會受災家庭的無助與需要。

▼社工拍下家園被淹沒的畫面。（圖／記者王兆麟翻攝)

此外，展望會服務的另一名單親媽媽小欣，平時擔任臨時工獨力扶養三名孩子，當天見情況不對，趕緊帶著孩子開車撤離，暫時避難於社區高地的活動中心外，之後再轉往親友家依親，她的住家也被洪水淹沒。

▼單親媽小欣的家也被洪水毀於一旦，幸好安全無虞。（圖／記者王兆麟翻攝)

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明指出，展望會在受災地區共服務107名弱勢兒少，目前有16戶37人安置中，社工仍持續調查案家安危，調度物資、淨水設備與高壓清洗機進駐，後續將評估案家受災情況，提供修繕補助、家具家電與學用品補助，以及災民生活支持扶助金。