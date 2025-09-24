馬太鞍堰塞湖水量有半個石門水庫　專家揭釀災關鍵：還好有疏散

▲馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，學者批評政府未積極處理，應確實檢討。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23日）因颱風挾帶暴雨導致壩體潰堤，初步造成14人罹難。學者指出，堰塞湖是7月地震產物，存在超過2個月，滿水位時蓄水量相當「石門水庫」一半，這次致災主因除豪雨外，政府未積極處理也要檢討，包括工程重型機具仍可用直升機吊掛，且由工程經驗豐富的水利署主責處理，也顯示政府防災作為有重大檢討空間。

中央大學應用地質系教授李錫堤指出，可將「堰塞湖」看做非天然或人工的水庫，而是地震、山崩或土石流等產物，像是這次馬太鞍溪堰塞湖，就是因為之前地震，加上薇帕颱風豪雨引發上游大規模崩塌而形成的堰塞湖，類似堰塞湖在台灣很常見，最著名是921大地震山崩後形成草嶺潭堰塞湖，而小林村滅村也是堰塞湖造成。

李錫堤進一步說明，馬太鞍溪堰塞湖壩高約 200 公尺，湖面面積達140公頃，估計滿水位時，蓄水量逼近9100萬噸，大約是「石門水庫」的一半，而堰塞湖溢流時，會挾帶大量土石、泥沙及相關漂流物，破壞力都是非常驚人，還好這次提前撤村，否則恐怕有更大傷亡。

不過，李錫堤舉921大地震山崩後形成的堰塞湖為例，當時政府在1到2個月內克服困境，吊掛重型機具做出「引水道」來疏通堰塞湖，但這次馬太鞍堰塞湖形成2個月卻沒有作為，顯示政府防災有重大檢討空間，應該可利用直升機吊掛重型機具進行疏導，同時主責單位應該是由水利工程經驗豐富的水利署，而不是農業部林保署，希望後續政府應該確實檢討相關作為，避免憾事再發生。