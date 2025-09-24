台鐵成立單一窗口助花蓮搶災　救援單位乘車前聯繫可免票進站

▲台鐵成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，協助各單位前進災區。（圖／台鐵提供）

記者周湘芸／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，更將馬太鞍溪橋沖毀，台鐵今緊急成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，並表示，為協助各單位前進災區，請中央及各地方消防單位於乘車前聯繫台鐵公司，提供預搭乘車次與人數，到站後可免票進站。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，更將馬太鞍溪橋沖毀，影響聯外交通。台鐵鳳林至瑞穗段今天上午8時提前搶通，目前全線恢復運行，台鐵表示，交通部長陳世凱已指示成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，並建立單一聯繫窗口，協助各單位於第一時間前進災區，幫助災民完成復建工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵說明，為協助各單位前進災區，請中央及各地方消防單位於乘車前聯繫台鐵公司，提供預搭乘車次與人數，到站後可免票進站，若原搭乘車次無停靠光復站，也將協助增停，以爭取搶修時間，復建協助工作小組聯繫電話為(02)2383-1384。

馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午2時50分發生壩頂潰決，洪流造成台9線馬太鞍溪橋遭沖毀斷橋，目前可透過台11線及台11甲線繞道，但所需時間為2.5小時。另外，由於事故車輛尚未排除，原定今天上午8時搶通的縣道193線，目前尚未恢復通行。