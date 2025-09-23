　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

▲▼iOS26。（圖／蘋果官網）

▲iOS26。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日已停止為 iOS 18.6.2 提供簽署驗證，意味著一旦用戶將 iPhone 升級至最新版的 iOS 26，即無法再降級回 iOS 18 系列系統。這項改變也同步影響 iPadOS 18.6.2 與 tvOS 18.6，降級通道全面關閉。

根據外媒《MacRumors》報導，蘋果已終止對 iOS 18.6.2 的伺服器簽署驗證，導致該版本系統無法再透過官方方式安裝回裝置。雖然用戶仍可選擇不升級、繼續使用 iOS 18，但只要完成升級至 iOS 26，將無法透過還原、DFU（裝置韌體升級）模式等手段回復到舊版。

蘋果尚未在官方網站發布公告說明這項調整，不過此類簽署終止行動向來屬於例行性維護作業，目的為推動新版本普及、確保裝置安全與系統穩定。

這項限制對部分技術用戶、開發者與越獄社群影響甚大，特別是依賴舊版系統進行 App 測試、系統調校或功能驗證者，若未事先備份或封存 SHSH Blob 等資料，將無法降回舊版。

目前蘋果正積極推廣 iOS 26，其亮點包括「Liquid Glass（液態玻璃）」全新設計語言、控制中心重構、更多鎖定畫面自訂功能等。雖尚未強制升級，但若對新系統不滿意、想回復原版本，現在已無可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／重慶北路停車格驚見男屍！
快訊／台積電收最高1340元　台股大漲寫新紀錄
北台灣雷聲隆隆！鄭明典「罕見紀錄」：颱風經驗裡少見的密集
台灣妹一下車遭4女扯髮狂踹　外交部出手了
成功嶺新兵打靶爆頭太驚悚　中檢派「軍職背景」檢察官調查
隋棠欠11萬管理費「霸氣捐了100萬」　律師揭2情況：漏水得
「阿信嬤」走失動員500人搜山　兒砸150萬打失智針
《戲說台灣》菜瓜布修煉成仙子！　「一看竟是Lulu」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

新竹4死驚悚瞬間曝光！高速過彎「左右晃動」　車體甩撞進工地全爛

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

帶兩隻獵犬去爬山玩水　阿金回程腳軟爸

升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

iPhone17上市八月手機銷量「大減15%」　三星2機種逆勢殺出

JLAB推3平價無線耳機　全方位解決需求

薄到5.6mm卻更好修　iFix肯定iPhone Air維修友善度

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

關農推廣「吃在地 享當季」　大小朋友快樂學習烘焙美食

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

「2025全球商機鏈結總動員」四連發　台美供應鏈合作再升級

快訊／北市重慶北路停車格！「1男陳屍座位」已屍僵　警調查身分中

台積電收最高1340元　台股漲366點至26247寫新紀錄

陸病患持刀闖醫院反鎖房門砍殺多刀　膝關節權威醫師送ICU搶救

大武分局協力工務段　解除部分預警性封閉道路

賽車轟鳴+萬聖派對！麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

急著下機？　香港航空艙門被打開　70位乘客好慘

加薩街頭處決！3男被控「以色列線人」當眾槍殺　民眾高喊萬歲

【染紅天際】樺加沙颱風來襲！台中出現絕美「火燒雲」

3C家電熱門新聞

八月手機銷量「大減15%」

回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

3步驟「舔螢幕教學」

iOS 26.1 Beta繁中AI上線

MetaAI智慧眼鏡關鍵功能無法整合

「拿到iPhone 17 Pro機王！」YTR曝1顏色掉漆喊

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」

JLAB推3平價無線耳機

三大電信iPhone 17首賣成績出爐

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

iPhone 17現貨懶人包出爐！

iPhone Air薄到5.6mm卻更好修

更多熱門

相關新聞

i17熱賣蘋概股兩樣情！鴻海平前高　大立光翻黑

i17熱賣蘋概股兩樣情！鴻海平前高　大立光翻黑

蘋果iPhone 17新機19日全球開賣，外電報導，蘋果已緊急通知組裝廠增產，標準版iPhone 17產量提高逾3成，受到此一消息激勵，今（23）日鴻海（2317）震盪走高，平了去年11月220元前波高價，最高來到222元；反觀，純度高蘋概股大立光（3008）則是翻黑。

iOS 26.1 Beta繁中智慧功能上線

iOS 26.1 Beta繁中智慧功能上線

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

iPhone相機島+螢幕=小米17系列？　陸網諷：抄作業很在行

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

iPhone 17標準版逆襲！　蘋果緊急增產

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

買iPhone 17「刷卡付款」被長輩罵壞習慣！一票點頭

關鍵字：

iOS26iOSAPPLE蘋果iPhone越獄LiquidGlass液態玻璃

讀者迴響

熱門新聞

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦　輸血2萬c.c.搶命

快訊／新北等5縣市今達停班課標準　最新樺加沙風力預測

1.7萬小網紅一次5000！　嫖客光顧卻被破防崩潰

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

不斷更新／宜蘭再增1國小緊急停課！　全台颱風假資訊一次看

快訊／明天5縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

台東明停班課！全台明日停班課一覽

新颱「博羅依」最快明生成　預估路徑曝

成功嶺新兵打靶意外　子彈碎片卡腦部

快訊／4張5-6月千萬發票無人領！最低花20元買飲料　財部急尋

樺加沙「回南風」來了！　今雨最大地區曝

快訊／台南小貨車碰撞機車！　女騎士「腦漿外溢」慘死

獨／涉吸金20億落跑了　房仲分店老闆惡劣脫產

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

西門樓鳳讓嫖客崩潰　原因曝光

更多

最夯影音

更多
金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」
隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

郵差送信被家犬咬斷指！警地上搜撿急送醫...「慣犯」被捕列冊

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面