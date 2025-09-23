回不去了？蘋果正式封鎖iOS 18降級通道　iOS 26成為唯一選項

▲iOS26。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日已停止為 iOS 18.6.2 提供簽署驗證，意味著一旦用戶將 iPhone 升級至最新版的 iOS 26，即無法再降級回 iOS 18 系列系統。這項改變也同步影響 iPadOS 18.6.2 與 tvOS 18.6，降級通道全面關閉。

根據外媒《MacRumors》報導，蘋果已終止對 iOS 18.6.2 的伺服器簽署驗證，導致該版本系統無法再透過官方方式安裝回裝置。雖然用戶仍可選擇不升級、繼續使用 iOS 18，但只要完成升級至 iOS 26，將無法透過還原、DFU（裝置韌體升級）模式等手段回復到舊版。

蘋果尚未在官方網站發布公告說明這項調整，不過此類簽署終止行動向來屬於例行性維護作業，目的為推動新版本普及、確保裝置安全與系統穩定。

這項限制對部分技術用戶、開發者與越獄社群影響甚大，特別是依賴舊版系統進行 App 測試、系統調校或功能驗證者，若未事先備份或封存 SHSH Blob 等資料，將無法降回舊版。

目前蘋果正積極推廣 iOS 26，其亮點包括「Liquid Glass（液態玻璃）」全新設計語言、控制中心重構、更多鎖定畫面自訂功能等。雖尚未強制升級，但若對新系統不滿意、想回復原版本，現在已無可能。