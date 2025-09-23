升級更直覺！iOS 26.1 Beta推出手勢切歌　繁中AI同步上線

▲iOS 26 液態玻璃介面。（示意圖／蘋果官網）
記者吳立言／綜合報導
蘋果今（23）日釋出 iOS 26.1 第一版測試版，距離 iOS 26 正式版推出僅一周。這次更新雖屬小幅升級，但帶來兩大亮點：Apple Intelligence 首度支援繁體中文，以及 Apple Music 新增手勢切歌功能，為用戶體驗增添便利。
在 iOS 26.1 中，蘋果擴充了 Apple Intelligence 的語言支援，除了繁體中文，還包括丹麥文、荷蘭文、挪威文、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文與越南文。這代表台灣與香港用戶，首次能以繁體中文體驗蘋果最新的智慧功能，涵蓋寫作輔助、文字生成與語境建議等應用。
音樂愛好者也能感受到明顯的便利性提升。在最新版本中，用戶只需在 Apple Music 播放介面中，對歌曲標題區域左右滑動，就能直接切換到前一首或下一首歌曲，無需再點擊按鍵，操作更加直覺。
除了語言與音樂功能，iOS 26.1 也針對多項系統介面做出優化：
通話 App：撥號鍵盤套用 Liquid Glass（液態玻璃）設計，更具通透感。
相片 App：影片播放的時間軸滑桿調整，更便於精準定位，導覽列也加入更明顯的霧面效果。
行事曆：不同來源的事件現在會以完整色塊顯示，提升可讀性。
Safari：底部分頁列更寬，邊距縮小，讓點擊更輕鬆。
值得注意的是，蘋果將原先的「快速安全回應（Rapid Security Response）」更名為 「背景安全改進（Background Security Improvement）」。這項功能會在完整 iOS 更新前，自動安裝安全修補與系統檔案，確保裝置持續受到保護。
整體來看，iOS 26.1 Beta 並未帶來大幅度改版，但透過繁體中文智慧功能與 Apple Music 手勢切歌的加入，對台灣用戶而言已是相當實用的更新。
