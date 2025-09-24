樺加沙今登陸廣東！深圳急疏散26萬人　大潮或引海水倒灌

▲「樺加沙」颱風預計在24日下午於廣東登陸。（圖／翻攝大陸中央氣象台）

記者魏有德／綜合報導

第18號颱風「樺加沙」今（24）日下午將在廣東沿海登陸，大陸中央氣象台清晨持續發布颱風橙色預警，提醒華南多地將迎來強風暴雨。深圳市已提前轉移26萬人，並警示颱風疊加天文大潮，珠江口至粵西沿岸恐出現海水倒灌。

▲因應樺加沙颱風來襲，深圳提前轉移疏散26萬人。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，大陸中央氣象台9月24日06時繼續發佈颱風橙色預警，今年第18號颱風「樺加沙」（超強颱風級）的中心今（24＿日早晨5時位於廣東省陽江市東偏南方向約255公里的南海北部海面上，就是北緯21.1度、東經114.3度，中心附近最大風力16級（55米/秒），中心最低氣壓為930百帕，七級風圈半徑250-380公里，十級風圈半徑150公里，十二級風圈半徑90公里。

根據預測，「樺加沙」將於今日下午至晚間在廣東台山至湛江一帶沿海登陸，隨後逐漸減弱。受其影響，廣東局地可能出現特大暴雨，江蘇、安徽等地亦將迎來持續強降雨，並伴隨雷雨大風等強對流天氣。專家提醒，需嚴防地質災害、山洪及城市積水。

深圳市氣象台昨（23）日晚已將颱風橙色預警升級為紅色。為應對風暴，深圳開放865處室內應急避難場所，並儲備充足物資。官方通報稱，截至23日下午4時，全市共轉移疏散26萬人，4.5萬人暫時安置在避難場所，並安排1.5萬名責任人員全面待命，防範各類災害發生。