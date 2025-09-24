樺加沙「2日路徑」衛星縮時影像曝！重創菲律賓　台港災情不斷

▲縮時影像紀錄下樺加沙從9月21日至23日快速旋轉北掠菲律賓的過程。（圖／取自CIRA）



記者張方瑀／綜合報導

今年迄今全球最強風暴「超級颱風樺加沙（Ragasa）」襲捲菲律賓後，持續往中國南部推進。美國科羅拉多州立大學大氣研究中心（CSU/CIRA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）釋出的縮時影像，記錄下樺加沙從9月21日至23日快速旋轉北掠菲律賓的過程，畫面中巨大的雲系翻攪南海，直撲台灣、香港與廣東，帶來毀滅性風雨。

A remarkable two-day time lapse of Super Typhoon Ragasa.



Over the next few days, Ragasa will continue it's trek west towards China. pic.twitter.com/6MW6BrrLjO — CIRA (@CIRA_CSU) September 23, 2025

菲律賓災情慘重

樺加沙9月22日以超強颱風之姿從卡加延省（Cagayan）帕努伊坦島（Panuitan Island）登陸，當時最大持續風速高達每小時267公里，相當於五級颶風。菲律賓氣象局警告巴布延群島（Babuyan Islands）恐面臨「威脅生命」的風雨，卡拉延島（Calayan Island）傳出房屋屋頂被掀、道路坍方與船隻被沖上岸。

▲颱風樺加沙襲捲菲律賓。（圖／路透）



菲律賓新聞局（PIA）指出，一艘在港口避風的漁船遭巨浪掀翻，搜救人員已找到3具遺體，仍有4人失蹤。全菲超過2萬4千人被迫撤離，多地發生山崩與洪水，農民損失尤為嚴重。

台灣傷亡不斷

隨著颱風外圍環流逼近，台灣各地也傳出強風豪雨，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤，引發洪水災害，台九線馬太鞍橋被沖毀，光復鄉中心瞬間淹沒於夾雜泥沙的洪流中。截至今（24日）早為止，初步統計已有14人罹難、18人受傷，另有上百人失聯。

▲馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流，馬太鞍溪橋空拍畫面曝光。（圖／農田水利會花蓮管理處提供）



香港全面停擺

香港23日清晨測得颱風強度的持續風速每小時118公里，當局發布最高級別十號風球（T10）。各地傳出至少6人受傷，並有山崩與倒樹意外，超市貨架被民眾搶購一空。港珠澳大橋宣布暫時關閉，國泰航空與香港航空數百航班停飛。

▲颱風樺加沙襲捲香港。（圖／路透）



港島柴灣甚至發生一家三口遭大浪捲走，所幸經船員與救難人員合力救起，三人均送醫治療。

中國南部繃緊神經

廣州、深圳等城市全面停班停課，深圳並計劃撤離40萬名居民。中國當局警告廣東沿岸恐面臨最高4公尺的風暴潮。

目前樺加沙仍持續朝西北西方向推進，雖然已降為相當於四級颶風的強度，但風速依舊高達每小時215公里，降雨量更可能超過200毫米，洪水與山崩威脅持續擴大。