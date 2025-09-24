樺加沙走了還有雨　今「下最大」地區曝

▲今日台灣仍受樺加沙外圍環流影響。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐洲模式模擬顯示，今日強烈颱風樺加沙進入廣東海面，台灣受颱風外圍環流與地形的交互作用，東半部及南部仍有雨，花東山區仍有大量降雨，由於山區土石含水量已屆飽和，應防其擴大坍方、落石、土石流的災情；北部轉為晴朗炎熱，最高溫升至38度。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，周四起太平洋高壓向西伸展，未來一周天氣大多晴朗穩定；周四各地晴朗炎熱，全台最高溫升至38度以上；周五、周六各地持續晴朗炎熱，山區午後及東半部偶有短暫的零星降雨機率；周日至下周二各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，樺加沙將於今日下午至晚間，在珠江口與雷州半島之間登陸，由於其強度減弱得很緩慢，對港澳、兩廣構成極大威脅，若有相關行程應注意；至於浣熊颱風，無論各國官方氣預測或模式模擬，距台灣都很遙遠，無威脅。

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，另一熱帶低壓今晨2時已發展為輕颱博羅依，其動向與最新歐洲系集模式模擬類似，通過菲律賓大致朝海南島方向前進，對台亦無影響。

▼最新樺加沙路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼最新博羅依路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

